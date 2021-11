Die Kampagne wurde unter dem Claim «Die Freiheit, zu fragen» im gesamten Ringier- und Ringier Axel Springer Schweiz-Portfolio geschaltet. Die unterschiedlichen Anzeigen-Motive werden ab sofort im Blick, der Handelszeitung, der Bilanz, im Beobachter und in der Schweizer Illustrierten zu sehen sein – und zwar auf allen Kanälen: Print, Online und Social Media. Per Link oder QR-Code landen die Leserinnen und Leser beziehungsweise die Userinnen und User direkt auf der Homepage der Ringier Journalistenschule, wo sie die drängendsten Fragen platzieren können.

Die besten Fragen werden gesammelt und in Folge für weitere Motive verwendet. Das Konzept und die Idee der interaktiven Kampagne stammt vom bekannten Werber Frank Bodin, der sie gemeinsam mit dem Ringier Brand Studio umgesetzt hat.

Hannes Britschgi, Leiter der Ringier Journalistenschule, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig verlässliche Informationen sind. Das verpflichtet. An der Ringier Journalistenschule lernt der Nachwuchs die journalistische Methode. Die Medienprofis fragen und hinterfragen jeden Satz. Unsere Kampagne setzt genau dort an und lädt alle ein, die drängendsten Fragen zu schicken.»

Werber Frank Bodin, Gründer von Bodin.Consulting: «Warum möchte jemand Journalist oder Journalistin werden? Um Antworten auf aktuellen Fragen zu finden und damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Aus diesem Gedanken ist die Leitidee ‹Die Freiheit, zu fragen› entstanden. Für die Ringier Journalistenschule zu werben ist ein Privileg und eine Herzensangelegenheit für mich. Weil es Werbung für den Journalismus der Zukunft und letztlich auch Werbung für die Freiheit und unsere Demokratie ist.» (pd/tim)