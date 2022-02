Pickel, Unreinheiten, Mitesser – rund zwei Drittel aller Menschen leiden auch nach der Pubertät in ihren Zwanzigern mindestens an leichter Akne, wie es in einer Mitteilung heisst. Eucerin habe mit der «DermoPure»-Linie daher ein Pflegekonzept entwickelt, das für eine reine Haut sorge und Leben von Menschen mit unreiner Haut nachhaltig verändere.

Im Mittelpunkt der digitalen Kampagne von Eucerin Schweiz und Merkle stehen die drei Ambassadors Patricia, Joya und Kevin. Sie alle haben ihre eigenen Erfahrungen mit unreiner Haut gemacht – sei es die Unsicherheit im Job, das Verstecken hinter Make-up oder das Meiden von sozialen Kontakten. Dank regelmässiger Anwendung von «DermoPure» konnten sie laut Mitteilung ihr Hautbild verbessern und dadurch neues Selbstvertrauen gewinnen – «ihr Leben hat sich wahrhaftig verändert». Und genau diese «emotionalen Geschichten» seien das Herzstück der Kampagne:

Ausgespielt werden die Videos auf der gesamten Klaviatur der digitalen Möglichkeiten: von YouTube über Facebook bis hin zu Instagram. Begleitend dazu schalten die Marketing-Spezialisten Kurzversionen der Videos und statische Varianten. Um auch die jüngere Zielgruppe abzuholen, kamen zudem eigens produzierte TikTok-Videos zum Zuge.

«Unsere ‹DermoPure›-Kampagne ist echt – es sprechen authentische junge Menschen aus der Schweiz», wird Michèle Stöcklin, Marketing Manager Eucerin Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Wir freuen uns, gemeinsam mit Merkle ihre emotionalen Geschichten erzählen und teilen zu können, um anderen Menschen Mut und Hoffnung zu machen. Mit unseren Produkten verbessern wir nicht nur das Hautbild, sondern verändern Leben von Menschen mit unreiner Haut zum Besseren – so auch die zentrale Botschaft unserer Kampagne.»

Die Kampagne ging am 1. Februar live und ist insgesamt vier Wochen auf allen digitalen Kanälen zu sehen. Begleitet wird sie von einer Aktion in teilnehmenden Apotheken und Drogerien: Den gesamten Februar erhalten Kundinnen und Kunden «DermoPure»-Produkte 10 Prozent günstiger. Zudem rücken auffällige Ausstellungen die Produkte in den Mittelpunkt und in Arztpraxen sowie am Point of Sale werden Muster abgegeben. Abgerundet wird die 360-Grad-Digitalkampagne mit einer Schulungsoffensive für das Apotheken- und Drogeriepersonal inklusive Schulungsvideos sowie Newsletter-Marketing.

Verantwortlich bei Eucerin: Michèle Stöcklin (Marketing Manger), Laura Ille (Brand Manger); verantwortlich bei Merkle: Fabienne Schmid (Beratung), Antonio Haefeli (Storyboards), Philip Gygax (Design) und Sharon Gertsch (Design); Video- und Fotoproduktion: Filmlodge; Oslo Studio; Media: Carat. (pd/cbe)