Um das neue gratis Kreditkarten-Duo Cashback Cards mit Geld-zurück-Funktion zu lancieren, hat Swisscard die Werbeagentur Sir Mary an Bord geholt, bevor Kartendesign und Naming des Produktes standen. In Zusammenarbeit mit Swisscard entwickelt Sir Mary die gesamte Experience – vom Kartendesign über die Kommunikation bis hin zu einem Kartenantragsprozess, heisst es in einer Mitteilung.









Bereits im November 2018 habe Swisscard die erste Kreditkarte ohne Jahresgebühr mit Geldzurück-Funktion eingeführt. Diese sei um die Anbindung an alle namhaften Mobile-Payment-Lösungen ergänzt worden.

Die Cashback Cards würden sich an eine digital affine Zielgruppe mit modernem Lifestyle richten. Dies bestimme die gesamte Experience von «Look and Feel» bis zum strategischen Aufhänger der neuen Kampagne. So zeige die Kampagne interessante Menschen mit dem Statement, «ich lass mich bezahlen fürs Bezahlen», sowie der Frage «und du?».







Mit diesem Fokus konzipiere Sir Mary das Kartendesign und den Branding-Auftritt, die komplette Out-of-Home- und Digital-Kampagne. Auch die Entwicklung einer Mobile-First-Website, die Social-Media-Strategie und Ausarbeitung sowie die digitale Engagement-Journey und das E Mail-Marketing gehörten zu den Verantwortlichkeiten von Sir Mary.

Verantwortlich bei Swisscard: Thomas Christen (Head of Acquisition Management), Roman Desponds (Manager Interactive Marketing), Regula Wieser (Digital Acquisition Manager); verantwortlich bei Sir Mary: Pascal Baumann, Andi Portmann, Constantin Camesasca, Tobias Röben, Paul Gutjahr, Delia Guerriero, Nicolas Hostettler, Patrik Kesseli, Fabian Habisreutinger, Vanessa Habisreutinger, Marc Hünerwadel; verantwortlich bei Produktion: Heimoto (Website, CAM-Prozess), Tina Aich Productions (Film- und Foto Produktion), Sven Bänziger (Fotograf), Boldizsár CR (DoP).







(pd/log)