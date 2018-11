Havas: Wenn Maulwurf und Frosch über Antibiotika referieren

«Nutze sie richtig, es ist wichtig», so der Claim der neuen Kampagne, die Havas Zürich unter Federführung des Bundeamtes für Gesundheit (BAG) sowie in Zusammenarbeit mit den Bundesämtern für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), Umwelt (Bafu) und Landwirtschaft (BLW) lanciert hat, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Antibiotika sind ein wichtiges Gut für die Gesundheit von Mensch und Tier. Seit 2015 engagiert sich der Bund darum mit der nationalen Strategie gegen Antibiotikaresistenzen (StAR) im Kampf gegen resistente Keime, die global als eine der grössten Herausforderungen für die Gesundheit angesehen werden. Damit die Entstehung solcher Keime vermindert und eingedämmt werden kann, ist es zentral, Antibiotika sorgfältig einzusetzen.

Der korrekte Umgang mit Antibiotika betrifft nicht nur den Menschen, sondern hat auch Einfluss auf die Natur. Als Botschafter der Kampagne agieren daher Maulwurf, Frosch und Hund. Sie zeigen auf, dass bei der Antibiotika-Problematik alle gefragt sind. In drei TV-Spots, auf Plakaten und Bannern decken die sympathischen Protagonisten Mythen auf und vermitteln die richtige Nutzung. Havas habe sich bewusst für Animationsfiguren entschieden, denn Ziel sei weder Angstmacherei noch den Mahnfinger zu erheben.

Für die Umsetzung der Kampagne entwickelte Havas ins Zusammenarbeit mit dem Produktionsstudio Ambassadors gemeinsam die verschiedenen Charaktere, welche die Botschaften auf humorvolle Art und Weise zu vermitteln wissen.











Mit einer Mischung aus real gefilmten Hintergründen und darin integrierten und animierten CGI-Figuren konnte eine Welt geschaffen werden, die von der Liebe zum Detail lebt. Auch die Musik wurde mit zahlreichen Instrumenten eingespielt und thematisch in jedem Film variiert.



Mit einer Mischung aus real gefilmten Hintergründen und darin integrierten und animierten CGI-Figuren konnte eine Welt geschaffen werden, die von der Liebe zum Detail lebt. Auch die Musik wurde mit zahlreichen Instrumenten eingespielt und thematisch in jedem Film variiert.









Die drei TV-Spots produzierte Havas auf deutsch, französisch und italienisch. Denn Ziel der Kampagne sei es, möglichst die ganze Schweizer Bevölkerung mit der Botschaft zu erreichen. Lars Bo Müller, Projektleiter Kampagne StAR, gibt gegenüber persoenlich.com an, dass das BAG schweizweit eine Reichweite von 85 Prozent der Bevölkerung anstrebe.



So machen in der ersten Kampagnenphase, in der die breite Streuung der übergeordneten Botschaft im Zentrum steht, die klassischen Medien wie Plakat und TV den Hauptanteil des Media-Mix aus, wie Adrian Kammer, Leiter Sektion Kampagnen beim BAG,



Die drei TV-Spots produzierte Havas auf deutsch, französisch und italienisch. Denn Ziel der Kampagne sei es, möglichst die ganze Schweizer Bevölkerung mit der Botschaft zu erreichen. Lars Bo Müller, Projektleiter Kampagne StAR, gibt gegenüber persoenlich.com an, dass das BAG schweizweit eine Reichweite von 85 Prozent der Bevölkerung anstrebe.So machen in der ersten Kampagnenphase, in der die breite Streuung der übergeordneten Botschaft im Zentrum steht, die klassischen Medien wie Plakat und TV den Hauptanteil des Media-Mix aus, wie Adrian Kammer, Leiter Sektion Kampagnen beim BAG, im Interview mit persoenlich.com sagt

Um die kommunikativen Ziele der Kampagne zu unterstützen, hat Havas mit der Agentur Contcept Communication zusammengearbeitet. Neben dem Entwickeln und Umsetzen der PR- und Social-Media-Strategie ist Concept für die «klassische» Medienarbeit zuständig und betreut die Medienkooperation im Bereich Social Media. Überdies verantwortet die Agentur das Content- und Community-Management der Social-Media-Kanäle der Kampagne, wie Martin Reichlin, Senior Consultant bei Concept, gegenüber persoenlich.com sagt.



Die Kampagne ist über drei Jahre angelegt und wird durch einen umfassenden Webauftritt unter richtig-ist-wichtig.ch ergänzt.

Verantwortlich bei Bundesamt für Gesundheit (BAG): Adrian Kammer (Kampagnenleiter), Karin Wäfler (Projektleiterin Strategie StAR), Lars Bo Müller (Projektleiter Kampagne StAR); verantwortlich bei Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV): Kathrin Naegeli (Leiterin Kommunikation); verantwortlich bei Bundesamt für Landwirtschaft (BLW): Jürg Jordi (Leiter Kommunikation); verantwortlich bei Bundesamt für Umwelt (Bafu): Eliane Schmid (Leiterin Kommunikation); verantwortlich bei Havas Village: Nathalie Diethelm (CEO, Gesamtverantwortung), Peter Schaefer (Planning Director), Saskia Kremser (Planning), Reto Schild (Chief Creative Officer) Patrick Beeli (Creative Director), Mathias Bart (Text), Martina Miani (Art Director), Helen Ingold (Grafik), Caroline Ronzani, Alexandra Cron (Beratung), Ilonka Galliard (Agency Producer), Igor Santacatterina, Claudia Bont (DTP), Ryan Daynes (Digital), Peter Stirnemann, Jasmin Siahpoush (Media); verantwortlich bei Contcept Communication (PR und Social Media): Barbara Ryter (Owner und Co-CEO), Sarah Pietrasanta (Konzept, Beratung), Martin Reichlin (Projektleitung, Beratung), Justyna Grund (Social Media Management), Danny Bron (Art Director); Produktion: Vincent Lammers (Creative Director), Ambassadors Studio, Amsterdam (Filmproduktion, Animation, Sound). (pd/as)