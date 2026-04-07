Publiziert am 07.04.2026

Die Kampagne der Naturschutzorganisation Pro Natura rückt erneut den Siedlungsraum in den Fokus. Hintergrund: Fast zwei Drittel aller Schweizer Tierarten und knapp die Hälfte aller einheimischen Wildpflanzen kommen im Siedlungsraum vor – gleichzeitig wird dort pro Sekunde mehr als ein halber Quadratmeter Fläche versiegelt.

Die neuen Sujets verbinden Populärkultur mit einheimischer Natur. In einem Motiv setzen sich Punks für den Igel und dessen Lebensraum im Garten ein, in einem anderen singen Karaoke-Fans mit der Amsel um die Wette. Ein weiteres Sujet zeigt Brillenträgerinnen, die sich über einen Maulwurfhügel freuen.

Bereits im ersten Kampagnenjahr habe der humoristische Ansatz laut einem Post Recognition Test des Forschungsinstituts Gfs zu positiven Bekanntheits- und Sympathiewerten geführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die fünf Motive werden in drei Sprachen auf Plakaten, digitalen Aussenwerbeträgern (DOOH), Display Ads und Social Media ausgespielt. (pd/cbe)