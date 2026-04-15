Studio Wurst: Wer mehr will, kriegt eben mehr

Publiziert am 15.04.2026

Streamingkampagnen zeigen Inhalte. Oneplus wollte etwas anderes: keine Serientitel, keine Filmplakate, sondern ein Versprechen. Seit dem 23. März 2026 bündelt die Plattform von CH Media drei Streamingwelten unter einem Dach – Schweizer Programme, internationale Blockbuster sowie das Angebot von RTL+, dem deutschen Streamingdienst mit über sieben Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Das Bundle ist für 14.90 Franken pro Monat erhältlich und funktioniert ohne App-Wechsel und ohne mehrfaches Login (persoenlich.com berichtete).

Die kreative Antwort von Studio Wurst auf diese Ausgangslage ist konzeptuell: Das Wort «Mehr» wird vom Slogan zum Gestaltungsprinzip. Es zieht sich als roter Faden durch alle drei Kampagnenphasen – von der Bekanntmachung der Partnerschaft bis zum konkreten Content-Push mit Programm-Highlights. Das Grafiksystem ist modular aufgebaut, sodass sich neue Phasen, Formate und Inhalte nahtlos integrieren lassen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Sofia Sucevic, Teamleiterin Brand Management bei CH Media, beschreibt die Zusammenarbeit so: «Mit Studio Wurst haben wir eine Agentur, die unsere Arbeitsweise versteht. Ihr flexibler, direkter Ansatz passt ideal zu unserem Inhouse-Setup – das macht die Zusammenarbeit effizient und die Ergebnisse stark.» (pd/cbe)