KS/CS: Werbebranche unter politischem Druck

Publiziert am 19.05.2026

Verbandspräsident Jürg Bachmann gab einen Einblick in den konstant steigenden Regulierungsdruck auf die Branche. KS/CS verfolgt regulatorische Entwicklungen auf allen Ebenen und erarbeitet in enger Abstimmung mit dem Vorstand Positionen – insbesondere mit Blick auf freien Marktzugang und Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten. Im vergangenen Jahr brachte sich der Verband bei 24 parlamentarischen Diskussionen sowie sechs Vernehmlassungen ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nationalrat Gregor Rutz, Präsident der Parlamentarischen Gruppe «Markt und Werbung», warnte in seiner Rede davor, dass Werbeverbote die Demokratie unbemerkt in Frage stellen würden. Weinhändler und Weinfachjournalist Philipp Schwander thematisierte in seinem Grusswort die zunehmenden WHO-Richtlinien als Hindernis für die freie Marktwirtschaft.

Andrea Masüger, Präsident des Verlegerverbandes Schweizer Medien (VSM), betonte die Wichtigkeit eines qualitativ wertvollen Werbeumfelds. Internet und Social Media hätten die Werbung in der Schweiz grösstenteils ins Ausland verschoben: Drei Viertel des Online-Werbevolumens fliessen heute nach Kalifornien und China. Künstliche Intelligenz werde diesen Abfluss weiter verstärken, da auch journalistische Inhalte zunehmend abgesogen würden – mit Folgen nicht nur für die Medienbranche, sondern auch für die klassische Werbung.

Roland Ehrler, Vizepräsident der Stiftung Werbestatistik Schweiz, präsentierte zum Abschluss die neusten Branchenzahlen: Die Netto-Werbeumsätze sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt leicht gesunken. Zuwächse verzeichneten die Bereiche Aussenwerbung, Kinowerbung, Onlinewerbung und Werbeartikel. Print, TV und Radio hingegen blieben unter dem Vorjahreswert (persoenlich.com berichtete).

Bei den statutarischen Geschäften genehmigten die Mitglieder die Jahresrechnung, die mit einer schwarzen Null abschliesst. Neu in den Vorstand gewählt wurde Roger Baur, Inhaber der Netprofit GmbH und Mitgründer der IAB Switzerland Association, deren Geschäftsführer er elf Jahre lang war. (pd/cbe)