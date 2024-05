Publiziert am 13.05.2024

Ab sofort haben Werbetreibende die Möglichkeit, datenbasierte Kampagnen programmatisch im Lidl Schweiz Umfeld zu platzieren. Das schreibt Excom Media in einer Medienmitteilung. Das Netzwerk umfasst 755 DOOH-Screens in 177 Filialen in der gesamten Schweiz. Damit lasse sich eine wöchentliche Bruttoreichweite von rund 4 Millionen Kontakten erzielen, heisst es weiter.

Bereits vom Parkplatz aus und beim Betreten der Filialen sehen Kunden meist direkt auf die Welcome-Werbeflächen. Während der Wartezeiten an der Kasse oder dem Verlassen der Filiale haben Kunden die Werbung auf den Goodbye-Screens immer im Blick. Die grosse Reichweite mache die Screens sowohl für Produkte im eigenen Sortiment als auch für nicht-endemische Produkte oder Dienstleistungen interessant, schreibt Excom Media.

Damit können alle von Excom vermarkteten Retail-Netzwerke mit insgesamt 2000 Screens programmatisch gebucht werden. Buchen kann man sie pro Netzwerk, pro Region oder einzeln über Demand-Side-Platforms wie Active Agent, Splicky, The Trade Desk, Hawk, Media Math, Scoota, Platform 161, Sage Archer, EasyMedia sowie TPS Engage. (pd/nil)