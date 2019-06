Festland: Werbung, die «den Badispass dramatisiert»

Mit dem Badipass geht man öfter in die Badi – und hat so viel mehr Badispass: mehr von der Glacé, mehr von der Luftmatratze, mehr vom Sprungbrett, mehr von den Badeflossen und so weiter. Die Kampagne von Festland «dramatisiert diesen zentralen Benefit auf augenfällige Weise», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Unter dem Motto «Mehr Badispass mit dem Badipass» bewirbt die Stadt St.Gallen das Saisonabo für alle vier städtische Freibäder – das Freibad Lerchenfeld, das Freibad Rotmonten, das Gemeinschaftsbad Dreilinden und das Familienbad Dreilinden. Zwei Key Visuals visualisieren die verbale Botschaft auf plakative Weise. Realisiert wurden Strassenplakate (stets paarweise gebucht), POS-Steller, animierte Passenger-Ads in den St.Galler Stadtbussen sowie weitere digitale Werbemittel für Facebook, Instagram und Twitter.











Verantwortlich bei Stadt St.Gallen: Roland Hofer (Leiter Bad- und Eisanlagen), Roman Bottlang (Leiter Marketing und Events Sport), Alexandra Heeb (Praktikantin Sport); verantwortlich bei Festland: Andi Ackermann (Host), Othmar Geser (Product Lead),

Elena Neff (Process Lead) Patrick Meyer (Concept), Joel Sanguanini (Design/Interaction); Fotografie: Jürg Zürcher. (pd/eh)