Für diese Neueinführung hat Erdmannpeisker zwei Anzeige-Kampagnen inszeniert. Diese Bilder sollen die Models in einem natürlichen Licht zeigen und mit einer grossen Nähe, um die Positionierung «Close to you» subtil und in einer stimmigen Atmosphäre umzusetzen, wie Erdmannpeisker in einer Mitteilung schreibt.

Während die «Home Story» das Produkt in einer relaxten Situation zu Hause zeige und so «den bequemen und natürlichen Look & Feel der Lingerie-Linie» betone, inszeniere die «Roller Skate Story» das Produkt in einem urbanen Umfeld mehr «Fashion like».

Verantwortlich bei Ownbrown: Nadine Ndjoko (CEO und Marketing); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD), Patrick Fawer (AD), Gabriel Peisker und Patrick Fawer (Fotografie). (pd/eh)