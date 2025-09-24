Publiziert am 24.09.2025

Unter dem Slogan «Hör nicht auf Werbung. Schau auf Comparis» will das Unternehmen Konsumenten dazu bewegen, bei wichtigen Entscheidungen auf Fakten statt auf Emotionen zu setzen. Die Kampagne wurde pünktlich zur Krankenkassenwechsel-Saison gestartet, heisst es in einer Mitteilung.

Comparis hat für die Entwicklung der neuen Markenpositionierung die Agentur Neu Creative Agency ausgewählt. Das Markenversprechen basiert auf der Überzeugung, dass Emotionen bei wichtigen Entscheidungen oft zu schlechten Ergebnissen führen.

Während andere Krankenkassen-Kampagnen gezielt auf emotionale Ansprache setzen, will Comparis einen Gegenpol bilden und faktenbasierte Entscheidungen fördern. Mit der neuen Kommunikationsplattform will Comparis sein Markenprofil trotz wachsender Geschäftsfelder schärfen und seine Position als objektive Entscheidungshilfe stärken. (pd/spo)