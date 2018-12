Im Frühjahr 2018 hat Xing, das führende soziale Netzwerk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz die Eine-Million-Mitglieder-Marke geknackt. In Zukunft soll die Bekanntheit und Nutzung des Business-Netzwerks weiter gesteigert werden. Dabei sollen die Vorteile und Funktionen der Premium-Mitgliedschaft hervorgehoben werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Inhalt und Form hat dazu eine «ungezwungene» Online-Kampagne entwickelt, die Xing Premium als Partner bei der Entfaltung des eigenen beruflichen Potenzials darstellt.

Es kommen sowohl Online-Spots als auch Online-Banner zum Einsatz, die unterschiedliche Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft bewerben und auf themenspezifische Landingpages verlinken. Die Kampagne ist am 22. November gestartet.

Verantwortlich bei Xing: Sabina Neuhaus (Senior Marketing Manager), Valeria Happel (Junior Marketing Manager), Hatay Sanchez (Online Marketing Spezialistin); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Marcus Josty (CD Art), David Hugentobler (CD Text), Danusha Kuchtova (Text), Sandro Staudenmann (Grafik), Manuela Marty (Projektleitung); verantwortlich für die Spots: Joel Lopez (Regie), IWISH Productions (Produktion). (pd/as)