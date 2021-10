Keiner produziert in der Schweiz erfolgreichere Memes und Social-Media-Videos als Zeki Bulgurcu. Das neuste Video titelt «Titanic ide Schwiiz» und nimmt, neben diversen Schweizer Klischees, auch den Blockbuster Titanic auf die Schippe. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Zeki Bulgurcu lässt sich wie folgt zitieren: «Es war wirklich eine coole Erfahrung mit Maybaum diesen Klassiker auf der Sketch-Ebene zu produzieren. Die Resonanz war sehr positiv und ich freue mich schon auf weitere, gemeinsame Projekte!»

Für die Produktion zeichnet sich die Badener Filmproduktion Maybaum Film verantwortlich. Umgesetzt wurde der Film durch die hauseigene Produktions-Crew. Janic Eberhard (Regie und Schnitt), Sara Maag (Kamera und Color Grading), Simona De Roni (Licht und Ton), Tim Zumstein (Sounddesign und Tonmischung). Gedreht wurde auf dem Bodenseeschiff MS St. Gallen (welches beim Untergang nicht zu Schaden kam). (pd/lol)