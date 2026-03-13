Publiziert am 13.03.2026

Die Basler Agentur Kreisvier kreierte eine Kampagne zur Bio-Cuisine-Auszeichnung von Bio Suisse. In drei Motiven wurden hunderte Bio-Zutaten – genau jene aus den Restaurants – zu Sternen arrangiert. Nicht mit KI oder Photoshop, sondern live im Studio mit Fotografin Pia Grimbühler und Food-Stylist Akos Neuberger, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne teilt die Auszeichnung mit den Gästen: Weil die Coop-Restaurants über 30 Prozent Bio-Zutaten servieren, erhalten sie als erstes System-Gastro-Unternehmen überhaupt den «Bio Cuisine Stern» von Bio Suisse. Martin Wasserfallen, Leiter Services & Product Management Coop Gastronomie: «Wir sind sehr glücklich über diese Auszeichnung. Es geschieht schliesslich nicht alle Tage, dass man eine solche Auszeichnung als erster erhält. Und die Kampagne wird dieser Freude sehr schön gerecht.»

Seit Mitte März läuft die Kampagne auf Social Media, Online-Displays, YouTube, am POS und in den Coop-Restaurants. (pd/cbe)