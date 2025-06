Publiziert am 30.06.2025

Zwei als Brötchenhälften verkleidete Personen durchstreifen eine Badi am See auf der Suche nach der perfekten Wurst. Stattdessen umarmen sie Badegäste und verwandeln diese symbolisch zu Hot Dogs. Die Kampagne greift den «Free Hugs»-Trend auf und stellt Erlebnisse statt Produkte in den Vordergrund, heisst es in einer Mitteilung. Entwickelt hat sie Jung von Matt Limmat.







«Unser Ziel war es, die Freude am Sommer und am Grillieren auf eine leichte, humorvolle Art zu vermitteln – ohne dabei in klassische Werbemanier zu verfallen», wird Nicole Schaad, Leiterin Marketing Services bei Bell, zitiert.

Verkörpert werden die Brötchenhälften von den Creators Manuel Meier und Ramona Brüniger. Die Kampagne besteht aus einem 50-sekündigen Hauptfilm und fünf kürzeren Clips, die während der Sommermonate über Instagram, TikTok und Facebook sowohl bezahlt als auch organisch ausgespielt werden. (pd/spo)