Excom Media: 350 Screens von Spar aufgenommen

Bereits das dritte Grossnetzwerk integriert Excom Media innerhalb der letzten 14 Monate in ihr POS (Point of Sale)-Portfolio. Nach den Schaufensterbildschirmen der Apothekengruppe TopPharm folgten die TV-Wände von Melectronics. Jetzt stossen die rund 350 Screens der 163 Spar Filialen (Spar Supermarkt, TopCC, Spar Express & Mini) zum bestehenden DOOH-Retail Angebot hinzu.

Ab Februar 2023 schliessen sich weitere 103 Screens der Avia Tankstellen-Shops an, was eine insgesamte Netzwerkstärke von rund 450 Spar-Screens bedeutet.

Ob im Eingangsbereich, Instore, Restaurant oder im Kassenbereich, die POS-Bildschirme befinden sich alle in High-Contact-Areas und erreichen dadurch höchste Aufmerksamkeitswerte, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Netzwerk zählt durchschnittlich 3,8 Millionen Werbeträgerkontakte pro Woche und kann einzeln oder im Verbund gebucht werden.

«Unsere Screens sind so platziert, dass die dynamischen Werbespots aus den sonst statischen Regalumfeld markant hervortreten und das in unseren Hochfrequenzzonen. Spannend für den nationalen und regionalen Werbemarkt, zu dem uns Excom Media nun den Zugang ermöglicht. Darüber freuen wir uns ausserordentlich», lässt sich Marco Zbinden, Head of Sales & Marketing Spar Switzerland der Spar Handels AG, in der Mitteilung zitieren.

Auch Marc Goetti, CEO von Excom Media AG, begrüsst die neue Partnerschaft: «Wir danken Spar für das Vertrauen, ihre POS-Screens exklusiv für sie zu vermarkten. Dies erlaubt uns, Werbekunden aus allen Branchen neue, attraktive Werbemöglichkeiten aus einer Hand zu bieten, damit die Kunden im Kaufmoment und im positiven Umfeld erreicht werden können. Wir kommen unserem Ziel, der grösste digitale Werbevermarkter am und um den POS zu werden, wieder einen Schritt näher.» (pd/mj)