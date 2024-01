Post: Albert Rösti will die A-Post abschaffen

Bei der Einheitspost müssten Briefe innert zweier Werktage ausgeliefert werden, wie die Schweiz am Wochenende erfahren haben will. Diese neue Briefpost wäre dann etwas schneller als die heutige B-Post, aber langsamer als die A-Post, womit die Briefe am nächsten Tag ankommen.

Die Post wollte bis anhin die A-Post nicht abschaffen und hat entsprechenden Vorschlägen immer eine Abfuhr erteilt. Bis 1991 gab es in der Schweiz bereits die Einheitspost. Sie kam aber stets am Folgetag an. Weiter will Rösti laut der Zeitung die Anzahl Zustelltage von fünf auf drei reduzieren. (sda/spo)