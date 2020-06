Wunderman Thompson: Als Felix Baumgartner in die Stratosphäre

Die Red Bull Media World im Verkehrshaus Luzern bietet den Besucherinnen und Besuchern zahlreiche technologischen Innovationen und Erlebnisse. Um Passanten in der Luzerner Innenstadt zu einem Besuch zu inspirieren, entwickelte Wunderman Thompson das unbegleitete, interaktive Digital-Out-Of-Home-Plakat mit Mixed Reality. Dieses sei während fünf Wochen über Weihnachten bis ins neue Jahr im Dauereinsatz gewesen, heisst es in der Mitteilung dazu.



Ein Standard-Werbescreen wurde zu diesem Zweck mit einem Prototyp-Aufsatz erweitert, in dem ein iPhone 11 Pro integriert war. Die Kamera des Smartphones trackte Gesicht und Körper der Personen vor dem Screen und versetzte sie in die Rolle des legendären Red Bull Stratos-Springers Felix Baumgartner, der in 40'000 Metern Höhe aus einer Kapsel zur Erde gesprungen war.

Dessen Anzug wurde detailgetreu als 3D-Modell nachgebaut, heisst es weiter. Während dieser wie ein Avatar funktionierte und mittels Bodytracking die Bewegungen der Person vor dem Bildschirm in Echtzeit spiegelte, wurde das eigene Gesicht gemappt und als Faceprojection direkt in den Anzug integriert. Man sah sich also selbst im Anzug von Felix Baumgartner.

Möglich wurde das erst durch die neuste Generation von Smartphones Ende 2019, die einerseits über ausreichende Leistung durch neue CPUs (Prozessoren des iPhone 11 Pro) und geeignete Sensoren (Kamera in Kombo mit ARKit3) verfügen – und andererseits keinen grossen Stauraum benötigen. Die im neu erschienenen iOS13 enthaltenen Software-Pakete (ARKit3) ermöglichten das Bodytracking und die Gesichtsprojektion direkt mit iOS. Ein individualisierter Health-Check sendete den Status des Smartphones in regulären Abständen. In Kombination mit einer Live Database und einem individualisierten Cloudmessagingprovider gelang es zudem, remote Einfluss auf die Applikation und das Geschehen vor Ort zu nehmen.

Das Mixed-Reality-Erlebnis stiess laut der Agentur auf grosse Begeisterung. Im Durschnitt schlüpften täglich 120 Personen in den digitalen Red Bull Stratos-Anzug und interagierten mit dem Screen. Somit spielten sie mit Technologien die erst zwei Monate vor Inbetriebnahme auf den Markt gekommen waren. Wer auf den Geschmack kam, wurde direkt via Screen eingeladen, die Red Bull Media World zu besuchen und dort weitere interaktive Stationen zu erleben.

Verantwortlich bei Wunderman Thompson: Alain Bachmann (Account Manager), AnLe (Head of Production), Leon Helg (Software Engineer), Kevin Zysset (Art Director),Dominik Dürst (Head of Technology), Diego Martinez (Senior UX Director), Michael Fehr (Senior Account Director), Julian Riegel (Junior Copywriter) (pd/wid)