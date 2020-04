Admire: An den richtigen Knöpfen gedreht

Livekommunikation

Xaver-Award auf den Herbst verschoben

Die herausragenden Live-Kommunikationsprojekte werden am 1. Oktober 2020 in Zürich ausgezeichnet.

In diesem Jahr werden die herausragenden Live-Kommunikationsprojekte am 1. Oktober 2020 in der Maag Halle in Zürich ausgezeichnet.