Goldbach Neo

Mit Feratel von der Stadt in die Berge

Die Out of Home-Vermarkterin erweitert ihr Portfolio und bietet dank der Zusammenarbeit mit Feratel Schweiz auch Werbemöglichkeiten in Schweizer Skigebieten an.