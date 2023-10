Es ist ein Megatrend: Podcasts. Immer mehr Menschen hören Podcasts. Und immer mehr Medienkonzerne, aber auch Unternehmen, Verbände, NGOs und Privatpersonen starten neue Formate. Weit über 500 sind es auch schon in der Schweiz, Tendenz stark steigend. Und die Special-Interest-Umfelder in Podcasts, die gesteigerte Aufmerksamkeit sowie exklusive Platzierungen sorgen für hohe Werbewirkung. Der globale Werbeumsatz mit Podcasts betrug im vergangenen Jahr schätzungsweise 1,6 Milliarden Dollar, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

«Podcasts sind näher, schneller und persönlicher als fast alle anderen Formen der digitalen Informationsbeschaffung und Online-Unterhaltung», wird Dino Giglio zitiert. Der 36-Jährige ist Dozent für Audiomarketing an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ), führt seit 2019 die Podcast-Agentur Audiokanzlei und hat im März die Suisse Podcast Awards veranstaltet (persoenlich.com berichtete).

Nun initiiert Giglio eine neue Plattform, das Suisse Podcast Festival, mit Workshops, Panels und Live-Shows. In der Academy des Suisse Podcast Festivals, das sich an Podcasterinnen und Podcaster ebenso richtet wie Podcast-Interessierte, dozieren Schwergewichte der Szene wie Kafi Freitag, Charlotte Theile, Franziska von Grünigen, Peter Walt, Marc Lehmann oder Carla Keller über spannende Podcast-Strategien, gelungenes Storytelling und erfolgreiche Beispiele aus der Welt des kulturellen und kommerziellen Podcastens. Daneben wird auch Know-how über das für viele unübersichtliche Plattformen-Universum oder das Generieren von Reichweite in der Verbreitung weitergegeben.

Auf den laut Mitteilung «hochkarätig besetzten Panels» wird mit diversen Stakeholdern aus den Medien, der Werbung, der Wirtschaft und der Podcast-Szene die Zukunft des Podcastens diskutiert, mit jeweils unterschiedlichem Fokus.

Live-Shows mit Podcast-Stars am Abend

Podcast-Live-Shows erfreuen sich zunehmend grosser Beliebtheit. Im Rahmen des Podcast Festivals zeigen Nadja Zimmermann («Tschüss&Ciao»), Shiva Arbabi und Jürg Zentner («Too Old To Die Young») sowie der Shootingstar Emma alias Wemmse («Los Emmal») ihre Podcasts als Live-Show. Nadja Zimmermann begrüsst dabei Bligg zum Ferien(erlebnisse)-Talk.

«Special Guests des Abends» sind laut Mitteilung T-Ronimo, Eric und Flavio – allesamt grosse Stars der Schweizer TikTok-Szene – sie bringen urbane Stand-up-Comedy ein. Und warten mit einer Weltpremiere auf. (pd/cbe)