Wenn sich die Kunst mit dem Metall-Kreislauf und dem Recycling von Metallverpackungen vereint, öffnen sich die Tore in die Welt des 23. nationalen Wettbewerbs «Recyclingkunst». Das Wettbewerbs-Thema 2022 lautet «Kreislauf». Die Kunstschaffenden verleihen den Wertstoffen Aluminium und Metalle kreativen Ausdruck und schaffen kleine und grosse Kunstwerke aus den «permanenten Materialien», also einem Wertstoff, der sich nicht nur einige Male, sondern immer wieder wiederverwerten lässt.

Neu geschaffen: Der ehemalige Alu-Kreativ-Wettbewerb erscheint ab diesem Jahr in einem neuen Gewand und wird erstmals digital durchgeführt. Einen zusätzlichen Preis zu gewinnen gibt es in der Sonderkategorie «Kunstwerke aus Kaffeekapseln aus Aluminium», ausgeschrieben von der Organisation SACR Swiss Aluminium Capsule Recycling. Weiter werden Werke in den neu geschaffenen Kategorien «Digitale Recyclingkunst» und «Publikumspreis» prämiert.

Das Publikum stimmt ab: Beim nationalen Public-Voting hat die Schweizer Bevölkerung einen 50 Prozent Stimmenanteil. Daneben amtet in der fünfköpfigen Jury Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer IGORA-Genossenschaft und Ferro Recycling, auch der bekannte Filmkritiker Alex Oberholzer, der Kunstschaffende Clemens Wild, der Kunstexperte René Hauser und Susanne Graf, pro Infirmis, an.

Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von 14’000 Franken. Für jedes eingereichte Kunstwerk spenden die Organisationen Igora und Ferro dazu einen Betrag an Pro Infirmis. Einsendeschluss für die Kunstwerke und Start des Public-Votings ist der 31. Januar 2023.

lle Informationen zum Wettbewerb gibt es hier.