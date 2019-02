APG|SGA: Aussenwerber spürt zunehmende Konkurrenz

Insgesamt verlief das Geschäftsjahr 2018 für die APG operativ erfolgreich. Dies insbesondere dank einem ansprechenden zweiten Semester in der Schweiz, wie es im Aktionärsbrief vom Mittwochmorgen heisst.

Der Verkaufserlös stieg im Geschäftsjahr 2018 um 0,5 Prozent auf 302 Millionen Franken. Während die Verkaufserlöse im Heimmarkt Schweiz um 0,3 Prozent abnahmen, konnte im Segment International ein Anstieg von 17,9 Prozent ausgewiesen werden.

Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verminderte sich um 3 Prozent auf 59,5 Millionen Franken. Die Marge reduzierte sich auf 19,5 Prozent. Den Gewinn beziffert APG mit 47,2 Millionen Franken, was einem Minus von 7 Prozent entspricht. Die Aktionäre sollen je Titel 20 Franken erhalten. Im Vorjahr waren es noch 24 Franken.

APG spürt Konkurrenz im Heimmarkt

Im Heimmarkt Schweiz geht die Verschärfung des Wettbewerbs weiter. Neben Tamedia steigt auch die Vermarktungsgesellschaft Admeira in das Geschäft mit Aussenwerbung ein (persoenlich.com berichtete). Zudem gewinnen Online- und Mobile-Angebote an Bedeutung.

2018 sind laut Aktionärsbrief wiederum wichtige städtische Submissionen gewonnen worden. Das Vertrags- und Produktportfolio konnte vor allem im Bereich der digitalen Angebote weiter ausgebaut werden. Gut lief es 2018 in Serbien: Im einzigen Auslandsmarkt der Gruppe legte der Umsatz um 18 Prozent auf 14,9 Millionen Franken zu.

In den nächsten zwei bis drei Jahren plant APG «bedeutende Investitionen» in die Digitalisierung des Leistungsportfolios. Eines der zentralen Projekte ist hierbei die Umsetzung des neuen, langjährigen und exklusiven Vermarktungsvertrages mit der SBB ab 2019 für die Werbeflächen in allen Schweizer Bahnhöfen sowie beim Rollmaterial.

Zudem seien erhebliche Mittel für den Aufbau «eines in der Schweiz einzigartigen, innovativen und vorwiegend digitalen neuen Werbeträgerangebotes» notwendig. Dieses wird laut Mitteilung über die kommenden zwei Jahre aufgebaut. Anschliessend rechnet APG nach dem Vermarktungsbeginn der neuen Angebote mit einer deutlichen und nachhaltigen Umsatzsteigerung. (pd/cbe)

