Reorganisation: Admeira steigt in Digital-out-of-Home ein

Bei Admeira stehen grosse Veränderungen an. «Admeira entwickelt sich vom klassischen Werbevermarkter hin zum kundenfokussierten Beratungsunternehmen mit grösster digitaler Vermarktungskompetenz», wird Bertrand Jungo, CEO von Admeira, zitiert. Unter dieser Prämisse hat Admeira kürzlich die Abteilung Business Development Digital gegründet. Des Weiteren wird das Team von Spezialisten für datengetriebene Werbung weiter ausgebaut mit dem Ziel, innovative Targeting-Angebote voranzutreiben. Bereits stehen neue und kreative Zielgruppenformate für Werbeauftraggeber zur Verfügung, mittels deren sie Personen erreichen, die eine Affinität zu Luxury, Health and Wellness zeigen.





2018 hat Admeira die erste interaktive TV-Werbekampagne der Schweiz (OK-Button) lanciert und wurde dafür mit einem europäischen HbbTV-Award ausgezeichnet ( persoenlich.com berichtete ). Mit einem Inventarausbau und der Erschliessung neuer Kanäle legt Admeira nun den Grundstein für die Entwicklung neuer Werbeangebote. So haben Admeira und CH Media ihre Zusammenarbeit ausgebaut. Damit werden dem Werbemarkt neue, reichweitenstarke Poolangebote der sechs führenden regionalen TV-Sender der Deutschschweiz, TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, Tele 1, Telebasel und TVO, in Kombination mit SRF 1, SRF zwei und SRF info angeboten.

Excom Media wird neuer Partner





Zudem sind Admeira und Excom Media eine exklusive Partnerschaft eingegangen. Dadurch erschliesst Admeira weitere Kanäle und verhilft Werbespots aus den Bereichen Beauty und Healthcare durch die Ausstrahlung in rund 500 Apotheken und Drogerien zu noch mehr Reichweite und Wirkung. Für Werbekunden werden dadurch die Vorzüge von TV-, Online- und Digital-out-of-Home-Bildschirmen wirkungsvoll kombiniert. «Diese innovativen Weiterentwicklungen und Partnerschaften bereichern unsere qualitativen und reichweitenstarken Basisangebote mit spannenden neuen Möglichkeiten in den Gattungen Print, Digital und TV», wird Jungo zitiert.

Admeira hat seine Wirkungsforschung um ein weiteres Instrument erweitert: den «Cross Media Check». Dieser erlaubt es dem Kunden, zeitnah zu überprüfen, wie viel Reichweite, OTS (Durchschnittskontakte) und GRP (Werbedruck) dessen crossmediale Kampagne erzielt hat. Kunden können mit dem Wissen, welche Medien und welche Medienkombinationen den entscheidenden Erfolg gebracht haben, bestehende und künftige Kampagnen zielgenau konzipieren und optimieren. «Wirkung ist die Währung der Zukunft. Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, nachweisbare Wirkung beim Endkonsumenten zu erzielen», sagt Jungo dazu.





Verstärkung des Executive Board



Seit 1. Januar 2019 verstärkt Frank Zelger das Executive Board von Admeira. Zelger war zuletzt als Chief Customer Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei UPC GmbH und zuvor als Executive Director Customer Care und Mitglied der Geschäftsleitung bei Sunrise Communications tätig. Er verfügt über langjährige und breite Erfahrung in den Bereichen Vermarktung und Digitalisierung. In der neu geschaffenen Funktion als Chief Commercial Officer verantwortet er bei Admeira die kommerzielle Gesamtkoordination sowie die Business Units im Bereich Print und Digital.

Beniamino Esposito konzentriert sich auf eigenen Wunsch neu auf die Vermarktung des Inventars von Ringier Axel Springer Schweiz AG und wird die entsprechende Business Unit verantworten.

Ab dem 4. Februar 2019 setzt sich das Executive Board von Admeira wie folgt zusammen:

- Bertrand Jungo, CEO

- Frank Zelger, Chief Commercial Officer & Managing Director Print & Digital

- Beatrice Kniel, Chief Marketing Officer & Managing Director Broadcast

- René Plug, Chief Data & Technology Officer

- Karin Ryser, Chief Financial Officer

- Monika Kälin, Director Human Resources

- Romi Hofer, Director Corporate Communications (Beisitz)



Organisatorische Weiterentwicklung



Schritthalten mit der digitalen Transformation und den sich stets verändernden Kundenbedürf­nissen erfordert eine kontinuierliche organisatorische Weiterentwicklung und eine laufende Anpassung der Personalstrukturen und -profile. So wurden einerseits in den Bereichen Digital und Sales neue Stellen geschaffen und andererseits Effizienzgewinne in anderen Bereichen realisiert. In diesem Prozess investiert Admeira mittels Aus- und Weiterbildungen gezielt in die digitalen Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden und unterstützt diese bei internen Stellenwechseln.

Trotz dieser Bemühungen konnten zwölf Kündigungen nicht verhindert werden. Hinzu kommen fünf Frühpensionierungen. Mit den betroffenen Mitarbeitenden wurde rechtzeitig das Gespräch gesucht. Bei den Betroffenen kommt der Sozialplan von Admeira zur Anwendung. Dieser bein­haltet unter anderem eine umfassende Outplacement-Betreuung, die eine Weiterbildungsunter­stützung einschliesst. Insgesamt bleibt der Stellenetat stabil. (pd/wid)