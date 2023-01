Coop: Bio-Marke Naturaplan wird 30 Jahre alt

Die erste Bio-Marke im Schweizer Detailhandel feiert einen runden Geburtstag: 1993 lancierte Coop in Zusammenarbeit mit Bio Suisse die Marke Coop Naturaplan. Seit drei Jahrzehnten setze sich Coop unter dieser Eigenmarke für umwelt- und tiergerechte Produkte sowie nachhaltige Projekte ein, heisst es in der Mitteilung.

Im Jubiläumsjahr erwarten die Kundinnen und Kunden Neuheiten, Aktionen und Überraschungen, schreibt Coop weiter. Die Coop Restaurants bieten Jubiläumsmenüs an und in der Coopzeitung sowie über Social Media wird das Engagement von Coop im Bio-Bereich beleuchtet. Reportagen und Hintergrundinformationen zu einzelnen Produktionen und Projekten runden das Informationsangebot ab. Schliesslich sind die Feierlichkeiten zum Naturaplan-Jubiläum in allen Verkaufsstellen erlebbar. (pd/wid)