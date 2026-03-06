Bright: Christian Studer transformiert Agentur

Publiziert am 06.03.2026

Mit der Neupositionierung reagiert Bright nach eigenen Angaben auf einen strukturellen Umbruch in der LiveCom-Branche, der durch künstliche Intelligenz und veränderte Agenturmodelle geprägt ist. Aufgaben, die früher mehrere Disziplinen erforderten, werden heute gebündelt gesteuert, Projektmanagerinnen und -manager sollen grössere Aufgabenspektren überblicken, agiler arbeiten und schneller Resultate liefern – bei höherer Effizienz.

Ein isolierter Event verpufft im digitalen Rauschen; entscheidend sei, aus einem Eventtag eine mehrmonatige Kommunikationswirkung zu entwickeln. Vor Ort produzierte Inhalte werden systematisch für Marketing, PR und HR genutzt und als Assets für Kampagnen, Reichweite und Employer Branding eingesetzt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Ergänzt wird dieser Ansatz durch den konsequenten Einsatz von Data. Events seien erhebliche Investitionen. Standardisierte KPIs, Bedürfnisanalysen und fundierte Wirkungsanalysen sollen Transparenz gegenüber dem C-Level schaffen, Budgets legitimieren, Massnahmen optimieren und strategisch planbar machen.

Das «Bright Ecosystem»

Herzstück der Neuausrichtung ist das «Bright Ecosystem», ein Netzwerk aus spezialisierten Partnern und einem Advisory Board. Kundinnen und Kunden behalten Bright als agilen «Single Point of Contact», erhalten aber gleichzeitig Zugang zu führender Expertise in den Bereichen AI, Data und Content. Das Modell soll Effizienz mit Spezialisierung verbinden – ohne zusätzliche Komplexität auf Kundenseite.

Gemeinsam mit Technologie-Partnern hat Bright Angebote entwickelt, die vor, während und nach dem Event ansetzen: ein AI-Spezialist für LiveCom mit 24/7 AI Event Concierge und kontaktlosem High-Speed-Einlass via Face Recognition Access, die Nutzung des Events als «Content-Goldmine» sowie «Data Impact & ROI» mit wissenschaftlich fundierten Wirkungsanalysen.

Christian Studer ist Gründer und CEO der Bright Entertainment AG. Der Unternehmer mit 23 Jahren Erfahrung in der Live-Kommunikation spricht von einem bewusst vollzogenen Transformationsschritt. Ziel sei die «intelligenteste LiveCom-Agentur am Markt». Der Claim «beyond the moment» stehe für Erlebnisse, die bleiben und nachweislich wirken.

Verwaltungsratspräsident David Hugi ergänzt: «Wir haben diese Neuausrichtung nicht aus dem Bauch entschieden. Sie ist das Resultat einer intensiven Analyse von Markt, Technologie und Wertschöpfung. Unser Ziel ist es, Events strategisch so zu denken, dass Arbeit und Content mehrfach nutzbar werden und Investitionen nachhaltig wirken.»

Seit Anfang Jahr führt Studer die Bright Entertainment AG nach der Trennung von seinem langjährigen Partner Markus Walder als alleiniger Inhaber und CEO weiter (persoenlich.com berichtete). Das operative und strategische Team blieb im Zuge dieser Neuordnung vollständig an Bord. Walder hat inzwischen in Zürich mit Shift eine eigene Live-Kommunikations- und Eventagentur gegründet.

Parallel zur strategischen Neuausrichtung hat Bright einen neuen Webauftritt lanciert. Die deutschsprachige Website führt Nutzerinnen und Nutzer durch das Ecosystem der Agentur und soll die integrierte Arbeitsweise transparent machen; eine englische Version soll im April folgen. (pd/cbe)