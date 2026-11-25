Publiziert am 25.11.2026

Im Auftrag der Roland Murten AG hat House of Influence eine Instagram-Kampagne für die neuen Roland Snack Pearls umgesetzt. Fünf Influencerinnen und Influencer aus der Deutschschweiz zeigten das Produkt in individuellen Collab-Reels, heisst es in einer Mitteilung. Ziel war es, die Bekanntheit des Snacks zu steigern, seine Vielseitigkeit aufzuzeigen und die Zielgruppe zum Probieren zu bewegen.

Bei den Roland Snack Pearls handelt es sich um einen gebackenen, salzigen Laugen-Snack aus Reismehl. Statt klassischer Produktvorstellungen standen in der Kampagne persönliche Situationen im Mittelpunkt, in denen der Snack zum Einsatz kam.

Die Influencerin «suzi.nck» verwendete den Snack in einem Rezeptvideo als Topping für eine Kürbissuppe. «swissmatze» nahm sie auf eine Biketour mit. «irgendsoenname» und «shellysphere» hatten den Snack bei Ausflügen zu Fuss dabei. «saazaegli» erzählte von einer Begegnung im Flugzeug mit einer fremden Frau, deren Lachen sie angesteckt hatte, und knüpfte daran die Idee, dass hinter jedem Lachen eine Geschichte stecken kann. Im Reel verband sie diese mit dem Lächeln nach dem ersten Bissen.

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House of Influence zeichnete für die strategische Planung und die operative Umsetzung verantwortlich. Dazu gehörten die Auswahl und Anfrage der Influencer, die Gagen- und Vertragsverhandlungen, das Briefing sowie die Koordination von Content-Ideen, Freigaben und Veröffentlichungsterminen. Die Konzepte wurden gemeinsam mit der Roland Murten AG und den Influencern weiterentwickelt.

Drei der fünf Beiträge wurden über Partnership Codes rund zwei Wochen lang auf Meta beworben und auf Reichweite optimiert. Damit sollten Roland und der Snack auch über die bestehenden Communitys der Influencer hinaus sichtbar werden. (pd/spo)