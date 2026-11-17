Publiziert am 17.11.2026

Nicolas Pernet, Direktor Angebot der SRG, ist neues Mitglied des Verwaltungsrats der Mediapulse AG, heisst es in einer Mitteilung. Er folgt auf Severine Schori-Vogt, die seit Mai 2025 im Gremium sass (persoenlich.com berichtete). Pernet vertritt im Gremium den Kreis SRG SSR.

Dieser Wechsel mache hinsichtlich der neuen Organisationsstruktur der SRG Sinn, welche seit dem 1. April gilt, betont SRG-Mediensprecher Nik Leuenberger auf Anfrage. Im Bereich Angebot, den Nicolas Pernet als Direktor leitet, werde unter anderem SRG-weit Sport und Fiktion sowie die Live- und Streamingplattform Play+ gebündelt und gesteuert. In diesem Bereich sei aber auch die Abteilung «Audience & Angebotsportfolio» angesiedelt welche die Forschung, das Angebotsmanagement und die Angebotsentwicklung neu überregional zusammenführt.

Severine Schori-Vogt war 2025 als Mitglied der Direktion «Entwicklung und Angebot» in den Verwaltungsrat von Mediapulse gewählt worden. Inzwischen hat sie die Leitung HR ad interim übernommen.

Ab 2021 leitete Pernet Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Zuvor war er in verschiedenen Funktionen bei Ringier und der Blick-Gruppe tätig, unter anderem in der Unternehmensentwicklung für Digital Business sowie in leitenden Funktionen in Marketing, Print und Commercial Management.

Eine unabhängige und verlässliche Medienforschung schaffe eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung des Schweizer Medienmarkts, wird Pernet zitiert. Er freue sich darauf, seine Erfahrungen in den Verwaltungsrat einzubringen und die künftige Entwicklung der Medienforschung mitzugestalten. (pd/spo)