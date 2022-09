Im Rahmen der Welttiertag-Kampagne (WAD) engagieren sich Sheba und Pedigree (Mars Schweiz), Coop und microspot.ch für die Adoption von Tieren aus Schweizer Tierheimen. Dabei soll die Schweizer Bevölkerung mit einem kurzen Video für das Thema sensibilisiert werden.

Mars Schweiz, Coop und microspot.ch spenden ausserdem für jedes gekaufte Produkt der Marken Sheba, Pedigree, Perfect Fit, Crave, Dreamies, Cesar, Whiskas, Catsan und Frolic zehn Rappen an den Schweizer Tierschutz STS. Die gesammelten Spenden kommen den STS-Projekten «Adopt a Pet» und schwer vermittelbaren Heimtieren zugute, wie Contcept Communication in einer Mitteilung schreibt.

Wie relevant die Thematik sei, zeige eine aktuelle Studie: Bereits sieben von zehn der befragten Hundebesitzerinnen und -besitzer können es sich vorstellen, in Zukunft einen Hund aus einem Tierheim oder einer Rettungsorganisation aufzunehmen. Hürden seien die unbekannte Herkunft der Tiere oder die begrenzte Verfügbarkeit von Welpen.

Seit 2007 setzt sich Mars Schweiz im Rahmen des Welttiertags am 4. Oktober für das Tierwohl ein. Mit über einer Million Franken konnten in den letzten 14 Jahren diverse Tierschutz-Projekte unterstützt werden. Die diesjährige Kampagne steht zum vierten Mal in Folge im Zeichen der Adoption von Tieren aus Tierheimen der Sektionen des Schweizer Tierschutzes STS. Sheba und Pedigree wollen dies weiterhin fördern: Unter dem Motto «Tieren ein Zuhause geben» bringen sie das Tierheim mit der diesjährigen Kampagne via Video aufs Smartphone und damit näher an die potenziellen Herrchen und Frauchen. Der Gedanke dahinter: In Tierheimen warten zahlreiche Hunde und Katzen auf ein neues Zuhause, die Videos sollen auf deren Situation aufmerksam machen.

Welttiertag-Kampagne auch auf den sozialen Medien

Neu wird die Kampagne dieses Jahr zusätzlich über Social Media und durch Influencer Marketing verbreitet. Die Spendenfunktion auf Instagram ermöglicht es Userinnen und User, den Schweizer Tierschutz STS direkt über die Plattform finanziell zu unterstützen. Der Spendenaufruf wird unter anderem auf dem Instagram-Kanal von Welttiertag geschaltet. Sheba und Pedigree stellen im Laufe des Oktobers zudem insgesamt 25 heimatlose Tiere aus drei Tierheimen von STS-Sektionen auf dem Instagram-Kanal vor. Wer sich dann sogleich in einen der Vierbeiner verliebt und mehr über ihn erfahren möchte, findet sein Profil unter welttiertag.ch.

Um die Kampagne schweizweit noch bekannter zu machen, nutzen drei tierliebende Influencer ihre grosse Reichweite und stellen auf ihren Kanälen die drei verschiedenen Tierheime und deren vierbeinigen Bewohner vor.

Dass dank der Welttiertags-Kampagne zahlreiche Tiere aus Schweizer Tierheimen ein neues Zuhause gefunden haben, beweist ein Blick auf die Resultate der vergangenen drei Jahre. Fast alle vorgestellten Tiere aus den Tierheimen Rosel (Brügg BE), an der Ron (Root LU) und Strubeli (Volketswil ZH) fanden während oder kurz nach der Kampagnenlaufzeit ein neues Zuhause, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/cbe)