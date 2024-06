Mind Studios: Daniela Kleck wird Co-CEO

Mind Studios nimmt Anpassungen in der Führungsebene vor. Daniela Kleck, die lange als COO und später als Mitglied des Verwaltungsrats der Agentur tätig war, übernimmt zusammen mit Michel Gysin die Funktion des CEOs, heisst es in einer Mitteilung. Beide werden künftig die Geschicke der Agentur als Doppelspitze leiten.

Michel Gysin, der die Agentur seit sechs Jahren führt, freut sich über die neue Struktur: «Mit dieser Anpassung wollen wir ein Vorbild für moderne Unternehmensführung geben und gleichzeitig unsere Kompetenzen noch besser auf die Kundenwünsche ausrichten.»

Gysin gründete in den frühen 2000er Jahren die erste Social-Media-Agentur in der Nordwestschweiz und hat sich seitdem als Berater im Bereich digitale Kommunikation etabliert. Daniela Kleck verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im eCommerce-Bereich. Sie leitete bei Unternehmen wie Manor, Lindner Hotels & Resorts und Pax Versicherungen die Digitale Marketingabteilungen, bevor sie als Beraterin tätig wurde. Ihre umfangreiche Erfahrung und ihr tiefes Verständnis für digitale Geschäftsmodelle und Customer Experience machen sie zur idealen Ergänzung an der Spitze von Mind Studios.

Seit zwei Jahrzehnten vereint Mind Studios Strategie, Kommunikation und Technologie mit einem digitalen Mindset und arbeitet für namhafte Kunden wie Swisslos, RE/MAX, Schaer Pharma und Baselland Tourismus. Das Portfolio der Agentur reicht von der strategischen Beratung über die Umsetzung von SEA, SEO, Social Media und Webseiten bis hin zu Personalisierung und Marketing Automation.

Mit der neuen Untermarke «Faktor K» bringt Daniela Kleck eine innovative Unternehmenssparte in das Mind Studios Portfolio ein. Das «K» steht dabei für Kunde: Faktor K konzentriert sich auf datenbasierte Zielgruppenanalysen und die Entwicklung sowie Optimierung von Customer Journey Strategien. «Mit der Untermarke Faktor K können wir unsere Kundinnen und Kunden noch präziser unterstützen und ihnen helfen, ihre Marketingmassnahmen optimal auf ihre Zielgruppen abzustimmen,» erläutert Daniela Kleck.

Mind Studios ist stolz darauf, durch diese Neuausrichtung und die erweiterte Expertise die Bedürfnisse der Kundschaft noch zielgerichteter erfüllen zu können und den Weg für eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen. Die Doppelspitze aus Michel Gysin und Daniela Kleck steht für eine zukunftsorientierte und agile Unternehmensführung, die Innovation und Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt stellt. (pd/wid)