Migros-Magazin/APG: «Das ist ein kommentierter Produktekatalog»

Am vergangenen Freitag vermeldete persoenlich.com, dass das Migros-Magazin mit neuem Kleid und neuer Struktur erscheinen wird. In der fünften Folge des persoenlich.com-Podcast sprechen Michèle Widmer und Nick Lüthi über das Ergebnis dieses Relaunchs. Lüthi sagt: «Das neue Migros-Magazin ist ein kommentierter Produktekatalog.»

Weiter sprechen Widmer und Lüthi über die überraschende Ankündigung, dass die APG zum Verkauf steht. Noch ist nicht viel dazu bekannt, ausser dass die Aktionäre JCDecaux und Pargesa ihre Anteile loswerden möchten. Selbst Branchenkenner konnten sich noch keinen Reim auf diese Pläne machen. Widmer sagt: «Es gibt drei mögliche Szenarien, wie es jetzt weitergeht.»







Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstagvormittag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

Die nächste Folge des persoenlich.com-Podcasts ist für den Dienstag, 5. März 2024, geplant. (red)