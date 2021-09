Swissfundraising Awards: Das sind die besten Fundraising-Aktionen

Die achte Verleihung des Swissfundraising Awards fand am SwissFundraisingDay in Bern statt, an dem über 350 Gäste teilnahmen.

Die erfolgreichste Fundraising-Aktion des Jahres 2020/2021 wurde direkt von der Fachjury gewählt. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber gewann mit seiner Winterkampagne 2020 unter dem Motto «Wenn das Leben in Schieflage» gerät. Die Kampagne von Evoq generierte Einnahmen von über 1,6 Millionen Franken und mehr als 2000 neue Spender-Adressen.

Als kreativste Fundraising-Aktion des Jahres 2020/2021 wählte das Publikum vor Ort (nach einem Pitch von drei NPO) die Jahresend-Kampagne von Helvetas: Mit der Kampagne «Die Welt ruft an» von Ferris Bühler Communications liess das Hilfswerk Betroffene aus Entwicklungsländern in die Schweiz anrufen und ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. (pd/cbe)