CMO of the Year 2023: Das sind die sechs Nominierten

Die Jury hat sich kürzlich getroffen, um die Nominierten für den zweiten CMO of the Year zu wählen. Wie letztes Jahr wurden die Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten anhand der Kriterien «Persönlichkeit», «Erfolg», «Innovation», «Kundenzentriertheit» und «Nachhaltigkeit (inkl. Diversität und Sinnhaftigkeit)» bewertet, heisst es in der Mitteilung.

Jedes Jury-Mitglied hat im Vorfeld zwei Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen. Daraus hat das Institut für Marketing und Customer Insights der Universität St. Gallen eine Vorauswahl getroffen und zudem von den Kandidatinnen und Kandidaten, die in diese erste Auswahl gelangten, ein Profil erstellt, welches der Jury als Grundlage zur Einschätzung der Leistungen diente.

Die Jurorinnen und Juroren trafen sich danach hoch über den Dächern von Zürich im Clouds, um die Nominierten zu bestimmen. Nach Diskussionen und Abstimmungen kristallisierten sich sechs Favoritinnen und Favoriten heraus.

Die Nominierten (Reihenfolge nach Alphabet)

Martin Baumüller

Head Division Marketing & Brands, Group Executive Board, Geberit International AG

Franziska Gsell

CMO & Sustainability Committee Chair, Executive Board Member, IWC Schaffhausen

André Hefti

Chief Marketing Officer Member of the Management Board, Schweiz Tourismus

Luca Michas

Co-Founder & CMO, Yamo

Léa Miggiano

Co-Founder & CMO, Carvolution

Christoph Timm

Head of Marketing Communications, Swisscom

Am 1. Juni 2023 wird während der exklusiven Award Night mit geladenen Gästen im Papiersaal in Zürich die Gewinnerin oder der Gewinner bekannt gegeben und gefeiert werden. (pd/wid)