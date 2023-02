Der Branchenanlass «Woohw!» mit Kreativwettbewerb des Verbands Aussenwerbung Schweiz (AWS) findet erstmals am 13. September 2023 in der Stage One Event & Convention Hall Zürich statt. Der Event startet mit einer Fachkonferenz für angemeldete Gäste, anschliessend werden die Swiss Out of Home Awards vor geladenem Publikum verliehen und zum Schluss gibt es eine Party, wie es in einer Mitteilung heisst.

Christian Brändle, Jurypräsident und Direktor Museum für Gestaltung Zürich, sagt laut Mitteilung: «Die grössten Anbieter im Bereich Out of Home Media haben sich zusammengeschlossen, um einen neuen, breit abgestützten und nationalen Kreativwettbewerb ins Leben zu rufen. Der Swiss Out of Home Award vereint die besten Plakate und zukunftsträchtigsten Ideen der digitalen Aussenwerbung. Eine fachkundige, mehrsprachige Jury mit Vertreterinnen und Vertreter aus der Kultur, den Agenturen, Mediaplanung und grossen Werbekund:innen, kürt die besten Arbeiten des Jahres aus der ganzen Schweiz, die an der Preisverleihung im September gefeiert werden.»

Sechs Wettbewerbskategorien



Für die Awards sind herausragende, analoge und digitale Aussenwerbekampagnen gesucht. Relevante und überraschende Ideen werden gefördert. Zusätzlich zu Gold, Silber und Bronze in jeder Kategorie wird eine «Campaign of the Year» als Gesamtsiegerin ausgezeichnet.

Culture

Commercial National

Commercial Local & Regional

Digital Out of Home

Out of Home Innovations

Public Service

Anmeldeplattform wird im März eröffnet



Laut Mitteilung müsse man keine grosse Agentur sein, um bei den Swiss Out of Home Awards zu glänzen: Die Teilnahme ist kostenlos. Zugelassen sind analoge und digitale Kampagnen, die von einer Agentur, einem Grafikatelier, Einzelpersonen, Freelancern oder einer konzeptionell zuständigen Firma in der Schweiz oder im Fürstentum Lichtenstein kreiert wurden. Vom 1. März bis 30. Mai 2023 können Arbeiten online eingereicht werden, die zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 30. Juni 2023 ausgehängt oder ausgestrahlt wurden. Die Jurierung und Publikation der Shortlist findet im Juni statt. Die Siegerinnen und Sieger werden im Rahmen des Branchenevents Woohw! am 13. September 2023 an der Award-Verleihung gekürt.

Alle Einzelheiten zu Anmeldung, Wettbewerbsreglement und Jurierung werden ab März unter woohw.ch publiziert. Details zum Branchenevent «Woohw!» publiziert der Veranstalter später. (pd/mj)