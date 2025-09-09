JTI Schweiz: «Der Fokus liegt auf dem Verkaufspunkt»

Ignacio Sanchez, JTI lanciert nun «Ploom Aura» als neue Generation von Heated Tobacco. Was ist jetzt wirklich neu daran?

«Ploom Aura» ist kompakter, leichter zu bedienen und gibt den Konsumentinnen und Konsumenten mehr Kontrolle. Man kann die Heizstärke in vier Stufen einstellen, das Gerät startet automatisch und zeigt den Status über Vibration und Licht an. Neu sind auch die passenden Tabaksticks, EVO, die durch die neue Clean-Seal-Technologie weniger Rückstände im Gerät hinterlassen – für einen minimalen Reinigungsaufwand.

Warum setzt JTI in der Schweiz nur noch auf die Marke EVO und nicht mehr auf «Camel Heated Tobacco Sticks»?

Wir haben uns entschieden, unsere erhitzten Tabaksticks weltweit unter einer einheitlichen Marke zu führen. EVO ist unsere globale Marke, die speziell für die Ploom-Geräte entwickelt wurde. Das vereinfacht das Angebot für Konsumentinnen und Konsumenten, sorgt für ein klareres Markenprofil und ermöglicht uns, weltweit ein konsistentes Qualitätsversprechen abzugeben.

Wieviel «gesünder» ist dieses Produkt gegenüber den Vorgängern und den herkömmlichen Zigaretten?

Ganz klar: Es ist immer noch Tabak und damit nicht risikofrei. Durch Erhitzen statt Verbrennen von Tabak erzeugt «Ploom Aura» insgesamt eine geringere Menge an schädlichen Substanzen im Vergleich zu Zigarettenrauch*. Für Raucherinnen und Raucher, die nicht auf Nikotin verzichten wollen, ist es eine Alternative.

Wie wird «Ploom Aura» vertrieben?

Seit dem 1. September ist «Ploom Aura» online erhältlich sowie in den bekannten Verkaufsstellen.

«Der gesellschaftliche und politische Druck ist zweifellos spürbar»

Die Zigarettenindustrie stand in den letzten Jahren unter massivem gesellschaftlichem und auch politischem Druck. Wie beurteilen Sie den momentanen Zustand?

Der gesellschaftliche und politische Druck ist zweifellos spürbar. Gleichzeitig hat er aber auch dazu beigetragen, dass Unternehmen wie unseres neue Wege gegangen sind und innovative Alternativen entwickelt haben. Wir sehen darin eine Chance, erwachsenen Rauchern Produkte anzubieten, die neuen Ansprüchen gerecht werden und potentiell weniger Risiken mit sich bringen. Wichtig ist, dass Regulierung und Politik Innovation nicht blockieren, sondern sinnvoll begleiten.

Wie vertreiben – und vor allem – wie bewerben Sie «Ploom Aura»?

Wir halten uns selbstverständlich strikt an die geltenden Schweizer Gesetze. Der Fokus liegt auf dem Verkaufspunkt im Handel und auf Informationsangeboten, die sich gezielt an erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten richten. Denn unser Produkt soll erwachsenen Rauchern eine Alternative bieten. Dabei ist uns wichtig, dass Kommunikation und Vertrieb verantwortungsvoll erfolgen und Teil eines langfristigen Ansatzes sind, der auf Innovation und Wahlmöglichkeiten setzt.

Die Filter für «Ploom Aura» werden auch in der Schweiz hergestellt. Wie viele Leute beschäftigt Ihr Unternehmen momentan hierzulande?

Die Geräte werden in Asien gefertigt, aber ein Teil der Produktion der Tabakfilter findet in Dagmersellen im Kanton Luzern statt. Insgesamt arbeiten in der Schweiz etwas mehr als 1400 Mitarbeitende, davon fast 400 in Dagmersellen (LU) und circa 1000 in Genf im Headquarter.

Sie sind nun neu in Ihrer Funktion in der Schweiz (persoenlich.com berichtete). Was sind Ihre ersten Eindrücke und wodurch unterscheidet sich der Schweizer Markt von anderen?

Die Schweizer Konsumenten sind sehr anspruchsvoll: Qualität und Präzision sind hier besonders wichtig. Gleichzeitig ist die Regulierung streng, was uns herausfordert, aber auch klare Rahmenbedingungen schafft. Die Schweiz bietet zudem ein stabiles und gut strukturiertes Umfeld, das uns ermöglicht, neue Produkte verantwortungsvoll einzuführen. So können wir wertvolle Erfahrungen sammeln.

* Basierend auf maschinell erhobenen Daten, die die Mengen ausgewählter schädlicher Substanzen im Ploom-Aerosol mit dem Rauch der standardisierten Referenzzigarette 1R6F vergleichen.