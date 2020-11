Sport Forum Schweiz: Der Kongress findet virtuell statt

«Der Schweizer Sport steht in der Corona-Zeit vor grossen Problemen. Alle suchen nach Orientierung und Perspektiven», wird Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer ESB Marketing Netzwerk, in einer Mitteilung zitiert. Daher sei das Sport Forum Schweiz dieses Mal noch wichtiger denn je. In diesem Jahr findet der Kongress nicht live in Luzern, sondern online aus den Studios von NEP statt.

Auf den virtuellen Bühnen des Sport Forums Schweiz stehen Führungsriegen von Tourismusdestinationen, Resorts, Bergbahnen, Sportdienstleistern und aus der Wissenschaft. Vertreter von Cycling Unlimited, Lenzerheide Marketing, der Hochschule Luzern oder der Bergbahnen Brigels werden unter anderem über das Tourismus-Trend-Thema Bike sprechen, Erkenntnisse einer Studie über Dynamic Pricing im Bergbahn-Ticketing vorstellen und über die Auswirkungen von Covid-19 auf die Nachhaltigkeit und die Strategien im Tourismus diskutieren. Die zentralen Fragen für den Tourismus dabei sind: Welche Lehren, innovative und präventive Konzepte ziehen Bergbahnen und Destinationen aus der Krise? Wie sollen Sponsoren und Tourismusdestinationen vom Radsport-Boom profitieren? Welche neuen Trends sind massgebend und von welchen alten Mustern muss man sich verabschieden? Was sind die Wegweiser für die Zukunft? (pd/cbe)