Brandpulse: Der Mixer von Novis macht «mischen possible»

Brandpulse hat die Markenpositionierung von Novis der Firma Novissa evolutiv in Richtung Lifestyle-Brand überarbeitet, ein neues Brand Design entwickelt und die Marke an verschiedensten Touchpoints der Brand-Experience inszeniert, teilt die Agentur am Dienstag mit.

In verschiedenen Workshops mit dem Kunden erarbeitete Brandpulse eine Evolution der Positionierung von Novis als Marke für «Schweizer Premium-Küchengeräte, konzipiert für einen modernen, natürlichen und gesunden Lebensstil». Das darauf basierende, neu entwickelte Brand-Design widerspiegelt die Positionierung mit einem energetisch-bunten Auftritt, der durch den Kontrast mit Weiss lebendig wird.