Hochdorf: Désirée Metzler wird Marketingleiterin

Die Hochdorf-Gruppe verstärkt ihr Marketingteam: Für die vakante Position der Marketingleiterin konnte Désirée Metzler gewonnen werden. Sie bringt aus ihren früheren Stationen bei Nestlé, wo sie als Brand Managerin unter anderem für die Sparte Baby Food tätig war, viel Erfahrung aus dem B2C- wie auch B2B-Marketing für die Lebensmittelbranche mit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei Hochdorf leitet sie seit dem 1. Dezember die Marketingabteilung für die Bereiche Baby Care, Food Solutions und Food Specialities mit B2C-Brands wie Bimbosan, aber auch Private Label- und B2B-Marken für Smart Nutrition Produkte für alle Altersgruppen.

Désirée Metzler hat einen Bachelor of Arts in Business Administration der Universität Zürich und einen Master of Arts (M.A. HSG) der Universität St. Gallen in Marketing, Services & Communication Management. In ihrer Funktion wird sie direkt an Chief Revenue Officer und Mitglied der Geschäftsleitung Gerina Eberl-Hancock berichten. (pd/cbe)