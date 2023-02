Goldbach Crossmedia Award: Die Einreichungsfrist wird verlängert

Für den Goldbach Crossmedia Award 2023 werden Kampagnen gesucht, die durch eine intelligente Vernetzung sowie crossmediale Strategie besonders beeindrucken. Bei der Bewertung ist ausserdem der Innovationsgrad einer Kampagne, ihre kreative Leitidee sowie die medienadäquate Umsetzung relevant. Die Einreichungsfrist für die Kampagnen wird bis zum 9. März 2023 verlängert, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Mit ihrer interaktiven Kampagne «Runtime» für Ochsner Sport holte sich die Agentur Thjnk Zürich im vergangenen Jahr den Goldbach Crossmedia Award (persoenlich.com berichtete). Wer in diese Fussstapfen treten möchte, hat 2023 die Möglichkeit, die eigene Kampagne sowohl für die bisherige traditionelle Auszeichnung als auch für den neu lancierten Replay Ads Award einzureichen. Der Sonderpreis wurde laut Mitteilung lanciert, um die innovativste und kreativste Nutzung der neuen TV-Werbeformen zu prämieren.

Die Siegerkampagnen werden am 10. Mai im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web in der Zürcher Eventlocation The Hall gekürt. (pd/cbe)