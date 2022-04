Goldbach Crossmedia Award: Thjnk Zürich holt sich die Goldmedaille

Bereits zum 18. Mal wurde am Donnerstagabend die beste crossmediale Kampagne mit dem Goldbach Crossmedia Award ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web in der Eventlocation The Hall in Dübendorf statt.

Insgesamt gingen in diesem Jahr 36 eingereichte Cases an den Start, die von einer 14-köpfigen, unabhängigen Expertenjury beurteilt wurden (persoenlich.com berichtete). Schliesslich konnte die Schweizer Agentur Thjnk Zürich mit ihrer Kampagne «Runtime» den Award für sich beanspruchen.

Die interaktive crossmediale Kampagne bewirbt spielerisch die Kompetenz von Ochsner Sport in der Sportart «Running». Das Besondere: Mit «Runtime» wurde der erste Podcast lanciert, der nur läuft, wenn man sich auch bewegt, wie es in einer Mitteilung von Goldbach heisst.

Nach jeder gerannten Folge bekommen die Userinnen und User Gutscheincodes auf Running-Artikel, die sie direkt über den Onlinestore von Ochsner Sport, der in der App vernetzt ist, einlösen können. Mittels der Share-Funktion können die eigenen Run-Erfolge zudem auch mit Familie und Freunden gefeiert werden. Ein spezieller Anreiz: Wer alle Folgen durchlaufen hat, ist bei der Hauptverlosung dabei und kann ein privates Training mit Spitzensportler Viktor Röthlin sowie eine komplette Running-Ausrüstung gewinnen.

Zusätzlich zur Lancierung und Bewerbung von «Runtime» im App- und Google Play-Store setzte die Kampagne bei ihren Werbemassnahmen auch auf einen eigensproduzierten Werbefilm, eine Kampagnenwebsite, den Ochsner-Sport-Newsletter, POS-Massnahmen in den Stores, klassische Werbemittel (wie Anzeigen in Running-Magazinen), Radiowerbung, Banner Ads und im Bereich Social Media auf die Zusammenarbeit mit Sportinfluencerinnen und Athleten. Durch diese vielfältige mediale Verknüpfung schaffte es «Runtime» nach der Veröffentlichung innerhalb von 24 Stunden auf Platz 1 der Fitness- und Gesundheits-Apps.

Die weiteren Preise

Neben den Goldgewinnern wurden auch die Zweit- und Drittplatzierten gewürdigt. Mit der Kampagne «Chleiderchäschtli» von Zalando holte Jung von Matt Limmat den zweiten Rang und die Agentur Sir Mary durfte sich mit dem Case «Share Your Fire» der Allianz Suisse über Bronze freuen.

Auch 2022 wurde wieder der Publikumspreis vergeben. Während mehrerer Wochen konnten alle Interessierten für ihre Lieblingskampagne voten. Über 1700 Personen haben ihre Stimme abgegeben. Zum Publikumsliebling wurde die Migros-Weihnachtskampagne gekürt, die von Wirz Communications erarbeitet wurde.

