Xaver-Award 2023: Die Einreichungsphase ist gestartet

Seit 21 Jahren steht der Xaver-Award von Expo Event Swiss LiveCom Association «als das bedeutendste nationale Gütesiegel der LiveCom-Branche für Exzellenz», wie es weiter heisst. Nun geht er in die nächste Runde: Die sechsköpfige Jury um Dany Waldner lanciert die Einreichungsphase und legt damit den Grundstein für die Ausgabe 2023. Waldner freut sich, als Jurypräsident die Highlights der Branche auszuzeichnen: «Der Xaver-Award ist viel mehr als eine Preisung einzelner Projekte. Er zeichnet die Leuchttürme aus, welche die gesamte Branche punkto Kreativität und Innovation in ein positives Licht rücken und hat damit einen weitreichenden Effekt im gesamten LiveCom-Sektor.»

Bewertet und ausgewählt werden die eingereichten Konzepte von einer fachkundigen Jury, zusammengesetzt aus folgenden Persönlichkeiten: Dany Waldner (Jurypräsident, Dipl. Architekt ETH, Gründer Waldner Partner), Norbert Egli (Head of Branding), Maximilian Souchay (Managing Partner), Andrea Meier (Head of Partnership Live Experience), Mauro Testerini (Innenarchitekt, Szenograf, Designer, Ausstellungsmacher und Projektleiter) und Nadine Imboden (Showproduzentin, Regisseurin, Choreografin). In dieser Konstellation wirkt die Jury heuer bereits zum zweiten Mal, wie es weiter heisst. «In der letztjährigen Ausgabe haben wir gemerkt, dass diese Zusammenstellung von Profis aus verschiedensten Fachbereichen der LiveCom-Branche einen echten Mehrwert für die Beurteilung der eingereichten Projekte bietet», so Waldner.

Die Bewerbung für den Xaver-Award ist öffentlich und läuft ab bis zum 31. Mai 2023. Bis dahin können zwischen dem 1. Februar 2022 bis 31. Mai 2023 umgesetzte LiveCom-Projekte unter xaver-award.ch eingegeben werden. Einreichende, welche ihre Projekte vor dem 1. April eingeben, profitieren von der reduzierten Early-Bird-Einreichungsgebühr. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen zum Xaver-Award sind ebenfalls auf der Website aufgeführt.

Die Verleihung geht am 5. September über die Bühne, erstmals im Zürcher JED – Innovation Campus. In feierlichem Rahmen werden dabei erfolgreich umgesetzte Konzepte und Persönlichkeiten ausgezeichnet. (pd/cbe)