CreativeMornings Basel: Die Eventserie geht in neue Hände

Am Freitag, 22. März, findet im «Artstübli Kunst & Kultur» in den Rundbauten der Markthalle der 70. CreativeMorning Basel statt. Bei diesem Event übergibt das bisherige Team um Sarah Kreis die Leitung dieses Frühstücks-Vortragsformats in neue Hände.

Im Jahr 2008 startete Tina Roth Eisenberg, auch bekannt als Swissmiss, CreativeMornings aus dem Wunsch heraus, eine regelmässige und zugängliche Veranstaltung für die New Yorker Kreativgemeinschaft zu schaffen. Das Konzept war einfach: ein Frühstück und ein inspirierender Kurzvortrag jeweils einmal im Monat an einem Freitagmorgen. Jede Veranstaltung ist kostenlos und für alle zugänglich, heisst es in einer Mitteilung.

Im Oktober 2017 lancierten Carla Frauenfelder und Sarah Kreis nach einem «aufwendigen Bewerbungsprozess» ihren ersten Event in Basel. Erste Rednerin war die Spitzenköchin Tanja Grandits. Damals zählte CreativeMornings weltweit noch 170 kreative Metropolen. Heute versammeln sich monatlich Teilnehmende in 238 Städten auf der ganzen Welt, wie es weiter heisst.

Hinter CreativeMornings steht ein Team von Freiwilligen, das einen offenen Raum fördert, um mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Die Basler Community umfasst heute laut eigenen Angaben rund 1000 Personen. 60 Gäste würden ihren Weg an einem Freitagmorgen pro Monat um 8 Uhr zu einem der Austragungsorte finden.

«Es ist unglaublich, dass wir es als Team geschafft haben, unseren Gästen während dieser ganzen Zeit jeden Monat einen spannenden Event zu bieten», wird Gastgeberin Sarah Kreis zitiert. «Fast alle in unserem Team haben eigene Unternehmen, einige wurden während dieser Zeit sogar Eltern. Da muss das Ehrenamt eine Quelle der Inspiration sein, sonst macht man das nicht lange.»

Wie es weiter heisst, wollten Carla Frauenfelder und Sarah Kreis ursprünglich ein Jahr übernehmen. Nun findet aber die Stabsübergabe statt. Das neue Team mit Izabella Cook als Gastgeberin übernimmt ab April. (pd/cbe)