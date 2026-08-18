CMO of the Year: «Die Rolle des CMO hat sich fundamental verändert»

Frau Diethelm, dieses Jahr ist die fünfte Ausgabe des «CMO of the Year». Wie hat sich die Veranstaltung in den letzten Jahren verändert?

Als wir vor fünf Jahren gestartet sind, wollten wir die Bedeutung von Marketing und zeitgemässer Markenführung in der Schweizer Wirtschaft sichtbar machen. Inzwischen hat sich der «CMO of the Year» zu einer wichtigen Plattform für den Austausch zwischen Marketingverantwortlichen, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft entwickelt. Mit jeder Ausgabe ist das Interesse gewachsen und die Diskussion darüber, was exzellente Marketingführung ausmacht, ist differenzierter geworden. Das Jubiläum zeigt, dass sich der Award als feste Grösse in der Schweizer Marketinglandschaft etabliert hat.

Wie haben sich das Berufsbild und die Anforderungen an einen CMO verändert?

Die Rolle des CMO hat sich in den letzten Jahren fundamental verändert. Früher standen Kommunikation und Markenführung stärker im Vordergrund. Heute müssen CMOs gleichzeitig Transformationsmanager:innen, Datenexpert:innen, Innovationsförderer und Unternehmensstrateg:innen sein. Themen wie künstliche Intelligenz, Customer Experience, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Effizienz verlangen ein noch breiteres Kompetenzprofil. Erfolgreiche CMOs bewegen sich heute permanent im Spannungsfeld zwischen kurzfristigem Resultatdruck und langfristigem Markenaufbau.

«Uns interessiert nicht nur, was jemand erreicht hat»

Wer ist dieses Jahr nominiert?

Für den «CMO of the Year 2026» sind folgende Persönlichkeiten nominiert: Veronika Elsener (Victorinox), Andrea Hänggi (Lindt & Sprüngli), Antonia Lepore (AXA), Jens Plath (Twint), Roman Reichelt (Brack) und Raphael Werner (Denner). Dem diesjährigen Finale des «CMO of the Year 2026» – die Gewinnerin oder der Gewinner wird an der Award-Night vom 20. August bekanntgegeben – gingen ein hochkarätiger und mehrstufiger Auswahlprozess sowie intensive Jurydiskussionen voraus. Die Jury setzt sich aus führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Marketing, Medien und Wissenschaft zusammen und wird bewusst von Jahr zu Jahr leicht verändert, um unterschiedliche Perspektiven und eine möglichst hohe Diversität sicherzustellen. In einem zweiphasigen Verfahren werden die Kandidatinnen und Kandidaten zunächst individuell bewertet und anschliessend in einer gemeinsamen Jurysitzung diskutiert und konsolidiert. Grundlage dafür bilden detaillierte Dossiers, die vom Institut für Marketing & Customer Insight der Universität St. Gallen erarbeitet werden.

Nach welchen Kriterien wurden die Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt?

Wie erwähnt, erfolgt die Auswahl in einem mehrstufigen Verfahren gemeinsam mit der Jury und dem Institut für Marketing & Customer Insight der Universität St. Gallen. Bewertet werden nicht nur geschäftliche Erfolge, sondern auch Persönlichkeit, Innovationskraft, Kundenzentrierung, Nachhaltigkeit, Purpose und die Fähigkeit, eine Organisation nachhaltig zu prägen. Uns interessiert nicht nur, was jemand erreicht hat, sondern auch, wie diese Person führt und welche Wirkung sie langfristig entfaltet.

«CMO of the Year» ist eine Erfindung von Serviceplan und wird auch in anderen Ländern durchgeführt. Gibt es da länderspezifische Unterschiede?

Die Herausforderungen unterscheiden sich zwar von Markt zu Markt, doch die besten CMOs verbindet etwas Gemeinsames: Sie schaffen Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt. Genau deshalb haben wir neben den nationalen Awards auch den «European CMO of the Year» etabliert (Erstausgabe in Cannes, 2026). Dort trafen die herausragendsten Marketingpersönlichkeiten Europas aufeinander. Ich bin mir sicher, dass die Schweiz dabei auch zukünftig besonders starke Vertreter:innen hervorheben wird, die Kundennähe, Innovationskraft und langfristiges Denken auf exemplarische Weise verbinden.

Was bedeutet dieser Anlass für Ihre Agentur?

Der «CMO of the Year» ist für uns weit mehr als ein Award. Natürlich freuen wir uns, dass wir die Initiative vor fünf Jahren in die Schweiz holen durften. Der Erfolg des Anlasses ist jedoch vor allem das Resultat einer starken Partnerschaft mit unserer Trägerschaft, bestehend aus Admeira, APG, 20 Minuten, m&k, persönlich, Swiss Marketing und dem Institut für Marketing & Customer Insight der Universität St. Gallen, einer hochkarätigen Jury sowie vielen engagierten Unterstützer:innen. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Bedeutung moderner Marketingführung sichtbarer zu machen. Dass sich daraus eine anerkannte Plattform für Inspiration, Vernetzung und Wissenstransfer entwickelt hat, freut uns natürlich ganz besonders. Und: Hinter dem Anlass steht ein grosses persönliches Engagement vieler Beteiligter. Stellvertretend möchte ich hier unsere Kollegin Jenifer Surber erwähnen, die den Award mit ausserordentlicher Leidenschaft, Professionalität und viel Herzblut koordiniert. Wie erwähnt: Der «CMO of the Year» lebt vom Zusammenspiel vieler Partner und Menschen und wir sind stolz darauf, gemeinsam mit ihnen diese Plattform Jahr für Jahr weiterzuentwickeln.

«Der Event wächst von Jahr zu Jahr»

Zum ersten Mal findet die Award Night nun im LaSalle im Schiffbau statt. Warum dieser Lokalitätswechsel?

Der Event wächst von Jahr zu Jahr. Mit der fünften Ausgabe wollten wir auch räumlich einen neuen Akzent setzen und das LaSalle bietet den passenden Rahmen mit genügend Raum für Begegnungen und Networking. Die besondere Atmosphäre im Schiffbau verbindet industriellen Charakter mit urbaner Eleganz und passt hervorragend zum Jubiläumsjahr.

Was steht bei der Jubiläumsausgabe auf dem Programm?

Im Mittelpunkt stehen selbstverständlich die sechs Nominierten und die Ehrung des «CMO of the Year 2026». Darüber hinaus haben wir einige Neuerungen vorgesehen, um dem Jubiläum besonderen Charakter zu verleihen. Allzu viel möchte ich hier nicht verraten. Unser Ziel ist es, den Abend nicht nur als Award Ceremony, sondern als inspirierendes Branchentreffen zu gestalten.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Am meisten freue ich mich auf die Menschen und natürlich auf die sechs aussergewöhnlichen Persönlichkeiten, die mit ihren Marken und Unternehmen viel bewegen. Und dann freue ich mich natürlich auf viele inspirierende Gespräche. Gerade in einer Zeit, die von wirtschaftlichen Unsicherheiten, geopolitischen Spannungen und der rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz geprägt ist, fasziniert mich die Frage, wie Führungspersönlichkeiten Orientierung geben und Wandel gestalten.