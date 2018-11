Kinder und Erwachsene haben eine unterschiedliche Wahrnehmung, dies zeigt auch die neue Digital-out-of-Home Christmas-Kampagne von Manor. Das Schweizer Warenhausunternehmen stellt im Rahmen ihrer Weihnachtskampagne an den Bahnhöfen Genf, Lugano und Winterthur intelligente Screens auf. Was auf ihnen zu sehen ist, hängt ganz von der Augenhöhe des Betrachters ab – denn Erwachsene werden nicht die gleiche Szene erleben wie Kinder, wie die Agentur Flowcube in einer Mitteilung schreibt.

Für die Kampagne werden innovative mobile Bildschirme eingesetzt. Auf ihnen ist eine grosse rote Tür zu erkennen, die weihnachtlich geschmückt ist und hinter der sich etwas Geheimnisvolles zu verbergen vermag. Laufen ein Erwachsener und ein Kind auf die Tür zu, werden beide verschiedene Bilder beobachten. Während der Erwachsene weiterhin eine rote Tür sieht, eröffnet sich dem Kind die märchenhafte Welt der Weihnachtselfen, die bereits aus dem Manor-Weihnachts-TV-Spot bekannt ist (persoenlich.com berichtete).

«Ziel von Manor ist es, Kundinnen und Kunden jeden Alters mit der Weihnachts-Kampagne zu begeistern. Die Digital-out-of-Home-Bildschirme sind ein innovatives Instrument, um Emotionen zu transportieren und Erwachsenen zu vermitteln, wie schön es ist, ab und an die Welt mit Kinderaugen zu sehen», wird Sandra Kottenauer, Chief Digital & Marketing Officer bei Manor, in der Mitteilung zitiert.

Möglich ist das «aussergewöhnliche Erlebnis» dank einer speziellen Technik: Mit Hilfe von Kameras und Sensoren analysieren die Screens Alter und Grösse der Passanten und schalten abhängig von den jeweiligen Informationen eine andere Bildwelt.

Die Screens der Digital-out-of-Home-Christmas-Kampagne-werden an den Bahnhöfen in Genf (24. bis 26. November), Lugano (28. November bis 1. Dezember) und Winterthur (4. bis 6. Dezember) platziert. (pd/cbe)