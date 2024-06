Publiziert am 27.06.2024

Die Fachjury, bestehend aus 14 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design, hat die 163 Wettbewerbseingaben geprüft und bewertet. Nun steht die Shortlist mit 30 nominierten Kampagnen fest, heisst es in einer Mitteilung. Die Arbeiten überzeugen in fünf Kategorien unter anderem durch Originalität der Idee, Neuartigkeit, plakative Umsetzung der Werbebotschaft, kommunikative Nachhaltigkeit sowie grafische und gestalterische Ausführung.









In der sechsten Kategorie «Out of Home Innovations» werden Arbeiten auszeichnet, welche die Aussenwerbung auch im internationalen Wettbewerb neu denken. 2024 hat keine der Einreichungen die hohen Anforderungen erfüllt, heisst es weiter. Deshalb vergebe die Jury in diesem Jahr keinen Award für Innovationen, sagt Christian Brändle, Jurypräsident und Direktor Museum für Gestaltung Zürich.



Besonders spannend ist die Frage, wer schlussendlich die Awards in Gold, Silber und Bronze sowie den Gesamtpreis über alle Kategorien für die «Campaign of the Year» gewinnt. Am WOOHW! Event vom 19. September 2024 in Zürich werden die Siegerarbeiten und die Macherinnen undMacher dahinter vor rund 500 geladenen Personen in feierlichem Rahmen verkündet und prämiert. (pd/wid)