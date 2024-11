DEX24: Digitalkonferenz verzeichnet Besucherrekord

Publiziert am 20.11.2024

Für die Digitalkonferenz DEX24 am Mittwoch im Zürcher Frame konnte die IAB Switzerland einen neuen Rekord mit über 850 Teilnehmenden vermelden. «Die einzige Schweizer Digitalkonferenz dieser Grösse und Bedeutung ist nicht nur wegen ihrer Impulse und Wissensvermittlung unverzichtbar geworden», liess sich Martin Radelfinger, Präsident IAB Switzerland, in einer Mitteilung zitieren.

In fünf Kinosälen präsentierten mehr als 60 Referentinnen und Referenten ihre Expertise in 40 Vorträgen, Masterclasses und Workshops (persoenlich.com berichtete). «Wir konnten eine substanziell grössere Zahl von Branchenprofis ansprechen», so IAB-Geschäftsführer Urs Flückiger.

Internationale Fachexperten wie Oded Lavie (Publicis Groupe, Israel), die Kreative Terry Ellmer (Deutschland) und Daniel Knapp (IAB Europe, Sydney) referierten zu aktuellen Trends. Im Fokus standen Themen wie Retail Media, Nachhaltigkeit und Responsible Media.

Der ausverkaufte Anlass ist laut Radelfinger auch ein wichtiger Netzwerk-Event: «Für viele ist die DEX der Anlass, einmal im Jahr Kolleginnen, Wegbegleiter und Freunde aus der Branche wiederzusehen – in einem ebenso spannenden wie entspannten Rahmen.»

Die IAB Switzerland ist die Vertreterin der digitalen Werbebranche in der Schweiz und Teil des internationalen IAB-Netzwerks. (pd/cbe)