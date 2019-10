Gesellschaft für Marketing: Drei neue Persönlichkeiten im Vorstand

Die Mitglieder des Vereins wurden am Dienstagabend vom Präsidenten Dominique von Matt zur 78. Generalversammlung im The Dolder Grand Zürich begrüsst. Nach dem Jahresbericht über das vergangene Geschäftsjahr wurden als letztes Traktandum über die Mitglieder des Vorstandes abgestimmt. Neu in den Vorstand gewählt wurden:

Rolf Fallegger, Konzernleitungsmitglied Lindt & Sprüngli (International)

Sunnie J. Groeneveld, CEO Inspire 925

Bernd Schopp, CEO & Partner Namics



Für eine Amtsdauer von drei Jahren konnten folgende Mitglieder des Vorstandes erneut verpflichtet werden:

Reto Dahinden, CEO Swica

Martin Schneider, CEO Swiss TXT

Guido Stillhard, Head Digital Products Schindler Digital Group



Zudem wurde Dominique von Matt für eine weitere Amtszeit als Präsident der GfM wiedergewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)