Teads: Drei Neuzugänge für das Team

Teads, Plattform für digitales Advertising, hat die letzten Monate genutzt und sein Schweizer Team gemäss Mitteilung um drei Talente erweitert. Brian Tagle, Luzian Baumgartner und Thomas Meiler verstärken die Bereiche Sales, Finance und Design. Die neuen Mitarbeiter würden «das Wachstum von Teads mit ihrem fachspezifischen Know-How» weiter vorantreiben.

Brian Tagle bereichere Teads Schweiz mit seinem «umfassenden Know-How» als Digital Graphic Designer. In einer eigens neu geschaffenen Position vertrete er das Teads-Studio-Team am Schweizer Standort. Bis zum Einstieg bei Teads konnte Tagle als Brand und Motion Designer bei der Kreativagentur Sergeant wertvolle Erfahrungen sammeln. Nun unterstütze er die globale Plattform mit seiner Expertise in ihrer weiteren strategischen Entwicklung.

Bereits seit Juni 2022 ist Luzian Baumgartner als Key Account Manager bei Teads tätig, wie es weiter heisst. In dieser Funktion ist er für den Schweizer Markt zuständig. Baumgartner blicke bereits auf sieben erfolgreiche Jahre Erfahrung im Bereich digitales Advertising zurück. Zuvor war er beim Vermarkter Audienzz als Sales Manager tätig. «Ich freue mich sehr, das Sales Department in der Schweiz beim weiteren Wachstum zu unterstützen. Wir werden tolle Kampagnen auf die Beine stellen, die das Unternehmen weiter voranbringen», lässt sich Baumgartner in der Mitteilung zitieren.

Thomas Meiler bereichere als Accountant das Finance Team in Zürich. Er verfügt laut Mitteilung über mehr als 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Damit gewinne Teads einen «erfahrenen Finanz-Profi». In seiner Position ist Meiler neben der Schweiz auch für die Märkte CEE und Nordics zuständig. Zuvor war er «mit grossem Erfolg» im Finanzdepartement der Firma Mammut Sport Group tätig.

«Wir freuen uns sehr, diese drei Talente für den Standort Schweiz gewonnen zu haben», wird Claudio Lumbiarres, VP Sales bei Teads, in der Mitteilung zitiert. Er fügt an: «Teads wächst weiter. Mit diesen wertvollen Expertisen können wir den Weg noch erfolgreicher beschreiten. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit.» (pd/tim)