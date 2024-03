Attackera: Dunja El-Choura ergänzt die Geschäftsleitung

Die Zürcher Data-Driven-Marketing-Agentur Attackera befördert Dunja El-Choura in die Geschäftsleitung. Sie ergänzt damit die Agenturleitung rund um Kevin Köchli (Managing Partner) und Stephan Frey (CEO), wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

«Es ist eine Ehre und eine grosse Wertschätzung für die geleistete Arbeit unseres Teams, in die Geschäftsleitung berufen worden zu sein», so Dunja El-Choura. «Ich bin fest davon überzeugt, dass Daten die Sprache der Zukunft sind und streben danach, diese Vision täglich zu verwirklichen.»

Seit ihrem Eintritt in die Agentur vor anderthalb Jahren habe Dunja El-Choura die Data-Unit von Grund auf aufgebaut, heisst es in der Mitteilung. Als Head of Data & Analytics habe sie mit ihrem Team im vergangenen Jahr zahlreiche namhafte Kunden gewinnen und bei der Implementierung von Datenstrategien, Trackingkonzepten und Analytics-Lösungen unterstützen können.

«Die Aufnahme von Dunja in die Geschäftsleitung war der logische nächste Schritt für Attackera, angesichts ihres herausragenden Engagements, ihres strategisch geprägten Geschäftssinns und dem Erfolg ihrer Bemühungen in dieser kurzen Zeit. Gleichzeitig unterstreichen wir damit die Bedeutung des Themas Data & Analytics in der sich rasant entwickelnden Welt der digitalen Werbung», lässt sich Stephan Frey, Gründer und Geschäftsführer von Attackera, zitieren.

Dunja El-Chouras ist ausgebildete Ergotherapeutin, wechselte dann aber in die Welt des digitalen Marketings. Berufliche Stationen hatte sie bei Takeway.com, Bottimmo und Farner Consulting. (pd/cbe)