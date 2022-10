Mit Dunja El-Choura verstärkt eine «ausgewiesene Spezialistin» das Team um die beiden Attackera-Inhaber Stephan Frey und Kevin Köchli. Durch die vom DSGVO getriebene Umstellung von Universal Analytics zu Google Analytics 4 gewinnt das Thema Analytics im digitalen Werbemarkt enorm an Relevanz, heisst es in einer Mitteilung. «Die Einführung von Google Analytics 4 konsolidiert das App- und Webtracking», wird Stephan Frey zitiert. «Zudem bietet es Kunden die Möglichkeit plattformübergreifend Daten DSGVO konform zu sammeln und bei unvollständigen Daten schliesst GA4 fehlende Daten über Modellierungsansätze. Diese Aussage unterstreicht die Wichtigkeit des Themas und deshalb haben wir uns entschieden darauf ein besonderes Augenmerk zu legen.»

Dunja El-Choura. (Bild: zVg)





Vor ihrem Engagement bei der Attackera arbeitete Dunja El-Choura bei Farner Consulting als Consultant Performance Marketing mit Fokus auf digitale Kundenprojekte. Den Fokus Ihrer Arbeit legte sie laut Mitteilung schon früh auf die Themen Web-Tracking, Analytics und den Aufbau von Omnichannel Reportings im Google Data Studio. Zuvor war sie bei Bottimo als Performance Marketing Managerin im Bereich SEA tätig. «Mit Dunja verstärken wir das zentrale Thema Digital Analytics in unserer Agentur massgeblich», so Managing Partner Kevin Köchli. «Die bevorstehende Umstellung auf Google Analytics 4 wird uns und unsere Kunden vor neue Herausforderungen stellen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für aussagekräftige Reportings bieten. Wir sind froh, dass wir mit Dunja eine ausgewiesene Spezialistin in diesem Gebiet gewinnen konnten.» (pd/cbe)